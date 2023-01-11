Общество

сегодня, 15:06

В районе кольца трубного завода - массовое ДТП

2 1591
#ДТП
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В районе кольца трубного завода - массовое ДТП

Cтолкнулись три автомобиля, никто не пострадал.

Сегодня днём в районе кольца трубного завода произошло массовое ДТП. Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, столкнулись три автомобиля: «Митсубиси Аутлендер» под управлением 58-летнего мужчины, «ВАЗ-21043», за рулём которого был 49-летний водитель, и «Фольксваген Поло» с 41-летним мужчиной за рулём.

ДТП обошлось без пострадавших. Что послужило причиной ДТП и кто виноват — сотрудники Госавтоинспекции пока ещё выясняют на месте происшествия, каждый водитель настаивает на своей правоте.

Фото - vk.com/myregion48

2 1591
#ДТП
3

Комментарии (2)

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Ентот

36 минут назад
три мушкетера
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каждый водитель настаивает на своей правоте

сегодня, 15:13
Тогда отпустите их всех, с миром
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