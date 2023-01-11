Общество
сегодня, 17:45
В полиции подтвердили наличие льда на улице Студеновской во время вчерашнего ДТП
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Мэрия Липецка сообщает, что на обледеневший из-за утечки воды участок улицы внесли 36 тонн противогололёдных материалов.
Информация о ледяной корке на улице Студеновской, где вчера вечером автомобиль «Тойота» врезался в дерево, подтвердили в полиции.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по прибытию к дому № 43 по улице Студеновской вечером 10 января инспекторы ДПС обратили внимание на наледь.
— Сотрудники Госавтоинспекции обследовали участок уличной дорожной сети и выявили недостаток в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги. Уже проводится проверка, которая позволит оценить состояние транспортного средства и соблюдение правил дорожного движения водителем автомобиля, — рассказали в полиции.
В пресс-службе администрации Липецка в свою очередь сообщили, что 6 января в «РВК-Липецк» была передана заявка об утечке воды на проезжую часть улицы Студеновская в районе школы №8. Одновременно управление благоустройство приступило к расчистке проезжей части грейдером. После чего дорогу обработали противогололёдными материалами. Работы по расчистке и посыпке повторялись ежедневно.
— Только на участок в районе 8-й школы было высыпано 36 тонн противогололёдных материалов. К сожалению, погодные условия не позволяют полностью устранить грейдером ледяную корку. В связи с чем, до установления благоприятных погодных условий призываем водителей быть максимально внимательными при проезде данного участка, — отметили в мэрии.
Напомним, вечером 10 января у дома № 43 по улице Студеновской автомобиль «Тойота» выехал с проезжей части в резался в дерево. Прибывшие на место аварии спасатели и пожарные с помощью специальных инструментов разрезали автомобиль и передали 21-летнего водителя врачам. Он госпитализирован. Очевидцы аварии рассказали, что дорога была покрыта слоем льда.
Информация о ледяной корке на улице Студеновской, где вчера вечером автомобиль «Тойота» врезался в дерево, подтвердили в полиции.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по прибытию к дому № 43 по улице Студеновской вечером 10 января инспекторы ДПС обратили внимание на наледь.
— Сотрудники Госавтоинспекции обследовали участок уличной дорожной сети и выявили недостаток в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги. Уже проводится проверка, которая позволит оценить состояние транспортного средства и соблюдение правил дорожного движения водителем автомобиля, — рассказали в полиции.
В пресс-службе администрации Липецка в свою очередь сообщили, что 6 января в «РВК-Липецк» была передана заявка об утечке воды на проезжую часть улицы Студеновская в районе школы №8. Одновременно управление благоустройство приступило к расчистке проезжей части грейдером. После чего дорогу обработали противогололёдными материалами. Работы по расчистке и посыпке повторялись ежедневно.
— Только на участок в районе 8-й школы было высыпано 36 тонн противогололёдных материалов. К сожалению, погодные условия не позволяют полностью устранить грейдером ледяную корку. В связи с чем, до установления благоприятных погодных условий призываем водителей быть максимально внимательными при проезде данного участка, — отметили в мэрии.
Напомним, вечером 10 января у дома № 43 по улице Студеновской автомобиль «Тойота» выехал с проезжей части в резался в дерево. Прибывшие на место аварии спасатели и пожарные с помощью специальных инструментов разрезали автомобиль и передали 21-летнего водителя врачам. Он госпитализирован. Очевидцы аварии рассказали, что дорога была покрыта слоем льда.
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