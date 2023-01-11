Общество

сегодня, 17:45

В полиции подтвердили наличие льда на улице Студеновской во время вчерашнего ДТП

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#наледь #ДТП
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Мэрия Липецка сообщает, что на обледеневший из-за утечки воды  участок улицы внесли 36 тонн противогололёдных материалов.

Информация о ледяной корке на улице Студеновской, где вчера вечером автомобиль «Тойота» врезался в дерево, подтвердили в полиции. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по прибытию к дому № 43 по улице Студеновской вечером 10 января инспекторы ДПС обратили внимание на наледь.

— Сотрудники Госавтоинспекции обследовали участок уличной дорожной сети и выявили недостаток в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги. Уже проводится проверка, которая позволит оценить состояние транспортного средства и соблюдение правил дорожного движения водителем автомобиля, — рассказали в полиции.

В пресс-службе администрации Липецка в свою очередь сообщили, что 6 января в «РВК-Липецк» была передана заявка об утечке воды на проезжую часть улицы Студеновская в районе школы №8. Одновременно управление благоустройство приступило к расчистке проезжей части грейдером. После чего дорогу обработали противогололёдными материалами. Работы по расчистке и посыпке повторялись ежедневно. 

— Только на участок в районе 8-й школы было высыпано 36 тонн противогололёдных материалов. К сожалению, погодные условия не позволяют полностью устранить грейдером ледяную корку. В связи с чем, до установления благоприятных погодных условий призываем водителей быть максимально внимательными при проезде данного участка, — отметили в мэрии.

Напомним, вечером 10 января у дома № 43 по улице Студеновской автомобиль «Тойота» выехал с проезжей части в резался в дерево. Прибывшие на место аварии спасатели и пожарные с помощью специальных инструментов разрезали автомобиль и передали 21-летнего водителя врачам. Он госпитализирован. Очевидцы аварии рассказали, что дорога была покрыта слоем льда.
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#наледь #ДТП
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Комментарии (15)

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Позор

40 минут назад
Солью посыпали бы и всё настояло и испарилось! Брехуны
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По уточнённым данным

50 минут назад
336 тонн противогололёдных материалов.
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железнодорожник

53 минуты назад
36 тонн это надо полвагона опрокинуть на это участке улицы.
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Критик

53 минуты назад
Слово врезался пишется слитно.
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кадровый резерв

59 минут назад
Досудебные хлопоты, А чё Майбах разбился?
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Эх

сегодня, 18:23
36 тонн..... Да ну хватит.....
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Парадокс

сегодня, 18:22
Там проехали сотни, может тысячи машин, а наледь стала критичной только для одной...
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Гость из будущего

сегодня, 18:20
Досудебные хлопоты, да какой он избранный на древней тайоте?
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Чтец

сегодня, 18:19
По бумажкам у нас вывозят из города миллионы кубов снега и высыпают сотни тысяч тонн реагентов. Распил во всей красе.
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Досудебные хлопоты

сегодня, 18:00
Улетела какая-нибудь десятка вряд ли так акцентрировапи внимание на гололёде на дороге. Типа сам дурак и должен был передвигаться учитывая погодные условия. Здесь явно засудят всех виноватых. Правильно конечно. Обидно что закон работает только для избранных.
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