Столкновение «ГАЗа» и «МАНа» в Ельце обошлось без пострадавших

ДТП произошло на 377-м километре трассы «Дон» в Ельце.

Сегодня в 12:44 на 377-м километре трассы «Дон» в Ельце в районе гипермаркета «Линия» столкнулись автомобили «ГАЗ» («Луидор») и «МАН». При этом фургон «ГАЗа» практически повис на металлическом ограждении вдоль трассы.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «ГАЗ» нарушил требования сигналов светофора и не представил преимущества в движении автомобилю «МАН» под управлением 32-летнего мужчины.