Происшествия

сегодня, 16:40

Столкновение «ГАЗа» и «МАНа» в Ельце обошлось без пострадавших

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#ДТП
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Столкновение «ГАЗа» и «МАНа» в Ельце обошлось без пострадавших

ДТП произошло на 377-м километре трассы «Дон» в Ельце.

Сегодня в 12:44 на 377-м километре трассы «Дон» в Ельце в районе гипермаркета «Линия» столкнулись автомобили «ГАЗ» («Луидор») и «МАН». При этом фургон «ГАЗа» практически повис на металлическом ограждении вдоль трассы.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «ГАЗ» нарушил требования сигналов светофора и не представил преимущества в движении автомобилю «МАН» под управлением 32-летнего мужчины.

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Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области и vk.com/elets

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#ДТП
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Комментарии (2)

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не-а че

20 минут назад
20летний думал успеет.
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Вова Рубинштейн

сегодня, 16:44
Круто !
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