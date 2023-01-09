Происшествия
18 минут назад
Дело о стрельбе в липецком автобусе ушло в суд
Всего было произведено два выстрела.
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Напомним, 17 апреля прошлого года около 15:52 в районе площади Мира в салоне автобуса № 40 стреляли. На место происшествия вызвали полицию. Как оказалось, в салоне автобуса «Волгабас» поссорились два пассажира, и один из них выстрелил в другого из газового пистолета. Стрельба в липецком автобусе попала на запись камеры видеонаблюдения.
Оперативники уголовного розыска оперативно отыскали и задержали стрелка. Как выяснилось, пассажирка автобуса сделала шумным молодым людям замечание (молодой человек размахивал открытой банкой со спиртным и ругался матом), и за женщину вступился другой пассажир. Он сначала сделал замечание. А потом попытался вывести дебошира из салона автобуса.
По версии следствия, конфликт перерос в драку, и 22-летний парень, у которого в салоне автобуса был с собой не только алкоголь, но и газовый пистолет, начал стрельбу — применил аэрозольное устройство самообороны «Пионер». Всего было произведено два выстрела.
Потерпевший в ходе конфликта получил повреждение шеи. Судмедэксперты диагностировали ему «поверхностную рану на границе затылочной области и задней поверхности шеи справа», при заживлении которой на этом месте осталась гиперпигментация. Травма была расценена как не причинившая вреда здоровью человека.
От второго выстрела усмирявшему дебошира мужчине удалось уклониться. Также нападавший пытался ударить потерпевшего газовым пистолетом по голове.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 29 декабря 2022 года обвинительное заключение в отношении уже 23-летнего липчанина по части 2 статьи 213 УК РФ утверждено прокурором Левобережного района Липецка, дело направлено в суд. Мужчине вменяют хулиганство с применением насилия и угрозой его применения, на транспорте общего пользования, с применением предмета, используемого в качестве оружия, связанного с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка.
Санкция статьи предусматривает крупный штраф - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, или принудительные работы на срок до пяти лет или до семи лет лишения свободы.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Оперативники уголовного розыска оперативно отыскали и задержали стрелка. Как выяснилось, пассажирка автобуса сделала шумным молодым людям замечание (молодой человек размахивал открытой банкой со спиртным и ругался матом), и за женщину вступился другой пассажир. Он сначала сделал замечание. А потом попытался вывести дебошира из салона автобуса.
По версии следствия, конфликт перерос в драку, и 22-летний парень, у которого в салоне автобуса был с собой не только алкоголь, но и газовый пистолет, начал стрельбу — применил аэрозольное устройство самообороны «Пионер». Всего было произведено два выстрела.
Потерпевший в ходе конфликта получил повреждение шеи. Судмедэксперты диагностировали ему «поверхностную рану на границе затылочной области и задней поверхности шеи справа», при заживлении которой на этом месте осталась гиперпигментация. Травма была расценена как не причинившая вреда здоровью человека.
От второго выстрела усмирявшему дебошира мужчине удалось уклониться. Также нападавший пытался ударить потерпевшего газовым пистолетом по голове.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 29 декабря 2022 года обвинительное заключение в отношении уже 23-летнего липчанина по части 2 статьи 213 УК РФ утверждено прокурором Левобережного района Липецка, дело направлено в суд. Мужчине вменяют хулиганство с применением насилия и угрозой его применения, на транспорте общего пользования, с применением предмета, используемого в качестве оружия, связанного с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка.
Санкция статьи предусматривает крупный штраф - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, или принудительные работы на срок до пяти лет или до семи лет лишения свободы.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.