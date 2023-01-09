Происшествия

37 минут назад

Два человека погибли и трое пострадали в пожарах за последние три дня

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#МЧС #пожар
Два человека погибли и трое пострадали в пожарах за последние три дня

Горели жилые дома, бани и сараи.

8 января во время пожара погиб 54-летний мужчина — его тело нашли в надворной постройке на улице Огородной СНТ «Сокол-3». Напомним, 7 января при тушении частного дома был найден погибшим 51-летний мужчина.

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Кроме двух погибших за последние три дня в пожарной статистике есть и трое пострадавших. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, 6 января в горящем жилом доме на улице Лихачева в Грязях пострадал 88-летний мужчина. 

8 января два человека пострадали во время пожара в Липецке - горела баня, расположенная в подвале жилого дома на улице Торговой,2. Из дома пожарные эвакуировали 30 человек.

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Частные бани горели и 7 января - в селе Бутырки Задонского района и селе Большие Кузьминки Липецкого района. В первом случае строение сгорело полностью, во втором — выгорела часть кровли бани.

7 января в селе Подгорное Липецкого района сгорел автомобиль «Форд Фокус», а в селе Никольское Усманского района - «ГАЗель». 

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Вчера в Грязях на улице Гагарина горел цех деревообработки - уничтожены деревянные стеллажи  и деревянные материалы на площади 20 квадратных метров и повреждено электрооборудование на площади 10 квадратных метров.

На улице Бескрайней, 18 в Липецке из-за горящих вещей в тамбуре эвакуировали пятерых человек — площадь пожара составила пять квадратных метров.
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#МЧС #пожар

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