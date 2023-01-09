Происшествия
37 минут назад
Два человека погибли и трое пострадали в пожарах за последние три дня
Горели жилые дома, бани и сараи.
8 января во время пожара погиб 54-летний мужчина — его тело нашли в надворной постройке на улице Огородной СНТ «Сокол-3». Напомним, 7 января при тушении частного дома был найден погибшим 51-летний мужчина.
Кроме двух погибших за последние три дня в пожарной статистике есть и трое пострадавших. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, 6 января в горящем жилом доме на улице Лихачева в Грязях пострадал 88-летний мужчина.
8 января два человека пострадали во время пожара в Липецке - горела баня, расположенная в подвале жилого дома на улице Торговой,2. Из дома пожарные эвакуировали 30 человек.
Частные бани горели и 7 января - в селе Бутырки Задонского района и селе Большие Кузьминки Липецкого района. В первом случае строение сгорело полностью, во втором — выгорела часть кровли бани.
7 января в селе Подгорное Липецкого района сгорел автомобиль «Форд Фокус», а в селе Никольское Усманского района - «ГАЗель».
Вчера в Грязях на улице Гагарина горел цех деревообработки - уничтожены деревянные стеллажи и деревянные материалы на площади 20 квадратных метров и повреждено электрооборудование на площади 10 квадратных метров.
На улице Бескрайней, 18 в Липецке из-за горящих вещей в тамбуре эвакуировали пятерых человек — площадь пожара составила пять квадратных метров.
Кроме двух погибших за последние три дня в пожарной статистике есть и трое пострадавших. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, 6 января в горящем жилом доме на улице Лихачева в Грязях пострадал 88-летний мужчина.
8 января два человека пострадали во время пожара в Липецке - горела баня, расположенная в подвале жилого дома на улице Торговой,2. Из дома пожарные эвакуировали 30 человек.
Частные бани горели и 7 января - в селе Бутырки Задонского района и селе Большие Кузьминки Липецкого района. В первом случае строение сгорело полностью, во втором — выгорела часть кровли бани.
7 января в селе Подгорное Липецкого района сгорел автомобиль «Форд Фокус», а в селе Никольское Усманского района - «ГАЗель».
Вчера в Грязях на улице Гагарина горел цех деревообработки - уничтожены деревянные стеллажи и деревянные материалы на площади 20 квадратных метров и повреждено электрооборудование на площади 10 квадратных метров.
На улице Бескрайней, 18 в Липецке из-за горящих вещей в тамбуре эвакуировали пятерых человек — площадь пожара составила пять квадратных метров.