Во время пожара в Липецкой области погиб 51-летний мужчина

На станции Дрязги Усманского района горел частный дом

Утром 7 января на станции Дрязги Усманского района горел частный дом. После тушения пожара на месте возгорания обнаружен труп 51-летнего мужчины.



По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Также известно, что мужчина злоупотреблял спиртным.



Следственным отделом по городу Усмань СК РФ по Липецкой области проводится проверка.





