Происшествия

55 минут назад

Во время пожара в Липецкой области погиб 51-летний мужчина

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#пожар #труп
Во время пожара в Липецкой области погиб 51-летний мужчина

На станции Дрязги Усманского района горел частный дом

Утром 7 января на станции Дрязги Усманского района горел частный дом. После тушения пожара на месте возгорания обнаружен труп 51-летнего мужчины.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Также известно, что мужчина злоупотреблял спиртным.

Следственным отделом по городу Усмань СК РФ по Липецкой области проводится проверка.


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#пожар #труп

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