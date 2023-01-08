Происшествия
55 минут назад
Во время пожара в Липецкой области погиб 51-летний мужчина
На станции Дрязги Усманского района горел частный дом
Утром 7 января на станции Дрязги Усманского района горел частный дом. После тушения пожара на месте возгорания обнаружен труп 51-летнего мужчины.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Также известно, что мужчина злоупотреблял спиртным.
Следственным отделом по городу Усмань СК РФ по Липецкой области проводится проверка.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Также известно, что мужчина злоупотреблял спиртным.
Следственным отделом по городу Усмань СК РФ по Липецкой области проводится проверка.