Общество

56 минут назад

Назначенный белгородским вице-мэром бывший чиновник администрации Липецка покинул пост

9 874
#отставка #Алексей Романчукевич #Белгород
Назначенный белгородским вице-мэром бывший чиновник администрации Липецка покинул пост

Алексей Романчукевич покинул пост вице-мэра Белгорода, не проработав и года.

Заместитель главы администрации города Белгорода, руководитель департамента городского хозяйства Алексей Романчукевич ушел со своего поста. Как сообщает пресс-служба мэрии Белгорода, Алексей Романчукевич уволился по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Администрация пожелала своему бывшему чиновнику удачи на новом поприще. Каком – не уточняется.

Алексей Романчукевич до 7 февраля этого года занимал пост начальника управления благоустройства администрации Липецка. Затем подал в отставку и перешел на похожую должность в Белгород, но уже в ранге вице-мэра.

Летом этого года Романчукевич стал  фигурантом скандала с переименованием белгородской остановки «5 Августа»: к ее названию прибавилась реклама частной клиники. Это вызвало гнев белгородцев, так как 5 августа  – день освобождения города от немецких войск. В скандал пришлось вмешиваться губернатору региона и под напором общественности остановке вернули прежнее название.

9 874
#отставка #Алексей Романчукевич #Белгород

Комментарии (9)

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Дед

20 минут назад
Там работать надо?
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старый

22 минуты назад
Зато все креативно и амбициозно,эффективные менеджеры так и работают.
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Петя

23 минуты назад
Какая важная новость!
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не-а че

23 минуты назад
Так капитализм же,ничего личного,просто бизнес.
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Гость

30 минут назад
Опыта под набрался теперь можно и домой на более высокий пост.
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Короткий ответ.

38 минут назад
Там нет такого раздутого штата как у нас в городе. И все приходится делать самому.
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Депутат

40 минут назад
Королевство жаль маленькое, развернуться негде
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Мимоходом

45 минут назад
Летун однако
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Гость.

48 минут назад
ТАМ РАБОТАТЬ НАДО А НЕ ПРОСТО ШТАНЫ ПРОСИЖИВАТЬ И ДЕЛАТЬ ВИД .
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