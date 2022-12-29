Назначенный белгородским вице-мэром бывший чиновник администрации Липецка покинул пост

Алексей Романчукевич покинул пост вице-мэра Белгорода, не проработав и года.

Заместитель главы администрации города Белгорода, руководитель департамента городского хозяйства Алексей Романчукевич ушел со своего поста. Как сообщает пресс-служба мэрии Белгорода, Алексей Романчукевич уволился по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Администрация пожелала своему бывшему чиновнику удачи на новом поприще. Каком – не уточняется.

Алексей Романчукевич до 7 февраля этого года занимал пост начальника управления благоустройства администрации Липецка. Затем подал в отставку и перешел на похожую должность в Белгород, но уже в ранге вице-мэра.

Летом этого года Романчукевич стал фигурантом скандала с переименованием белгородской остановки «5 Августа»: к ее названию прибавилась реклама частной клиники. Это вызвало гнев белгородцев, так как 5 августа – день освобождения города от немецких войск. В скандал пришлось вмешиваться губернатору региона и под напором общественности остановке вернули прежнее название.