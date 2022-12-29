56 минут назад
Назначенный белгородским вице-мэром бывший чиновник администрации Липецка покинул пост
Алексей Романчукевич покинул пост вице-мэра Белгорода, не проработав и года.
Алексей Романчукевич до 7 февраля этого года занимал пост начальника управления благоустройства администрации Липецка. Затем подал в отставку и перешел на похожую должность в Белгород, но уже в ранге вице-мэра.
Летом этого года Романчукевич стал фигурантом скандала с переименованием белгородской остановки «5 Августа»: к ее названию прибавилась реклама частной клиники. Это вызвало гнев белгородцев, так как 5 августа – день освобождения города от немецких войск. В скандал пришлось вмешиваться губернатору региона и под напором общественности остановке вернули прежнее название.
Дед
старый
Петя
не-а че
Гость
Короткий ответ.
Депутат
Мимоходом
Гость.