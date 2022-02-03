Липчанин сдал в мастерскую современный компьютер, а получил системный блок с дешевыми деталями

Мужчина требует привлечь к ответственности сервисную службу, которая разукомплектовала его компьютер.

В редакцию GOROD48 периодически обращаются жители Липецка с горьким опытом обращений в мастерские по ремонту цифровой техники. Чаще всего люди жалуются, что стоимость ремонта больше первоначальной, и на задержки работы. Но случай, который произошел с Евгением Ивановым несколько отличается от стандартных жалоб.



Липчанин рассказывает, что отдал свой компьютер для ремонта в мастерскую на улице Ульяны Громовой.



- Сдавал я в ремонт компьютер с материнской платой gigabait Am 3+, видеокартой gtx 650 ti 2 на два гигабайта, жёстким диском на терабайт, и оперативной памятью 16 гигабайт. После так называемого ремонта, за который я отдал 2700 рублей, я получил только старый корпус и блок питания. Материнская плата стояла фирмы MSI, видеокарта даже не определилась, а оперативка - всего на 2 гигабайта, - рассказал Евгений Иванов.



Не получив объяснений от мастерской Евгений отправился в полицию.



- В возбуждении уголовного дела мне отказали за отсутствием состава преступления. На мои слова, что есть и часть записи разговора с мастерской, и слишком много отрицательных отзывов об этой организации, полиция проигнорировала и посоветовали не писать заявление. «Всё равно ничем не сможем помочь». То, что произошло со равносильно тому, как если бы вы сдали в автосервис люксовую машину, а получили только кузов, а остальное от старого «Запорожца. Вплоть до колес, - негодует Евгений.



Мириться с ответом полиции он не стал и обратился в прокуратуру. После двух месяцев разбирательства прокуратура встала на защиту прав Евгения Иванова.



- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено районной прокуратурой. Документы направлены в полицию для дополнительной проверки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

