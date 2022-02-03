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Липчанин сдал в мастерскую современный компьютер, а получил системный блок с дешевыми деталями

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#ремонт #компьютер
Липчанин сдал в мастерскую современный компьютер, а получил системный блок с дешевыми деталями

Мужчина требует привлечь к ответственности сервисную службу, которая разукомплектовала его компьютер.

В редакцию GOROD48 периодически обращаются жители Липецка с горьким опытом обращений в мастерские по ремонту цифровой техники. Чаще всего люди жалуются, что стоимость ремонта больше первоначальной, и на задержки работы. Но случай, который произошел с Евгением Ивановым несколько отличается от  стандартных жалоб.

Липчанин рассказывает, что отдал свой компьютер для ремонта в мастерскую на улице Ульяны Громовой. 

- Сдавал я в ремонт компьютер с материнской платой gigabait Am 3+, видеокартой gtx 650 ti 2 на два гигабайта, жёстким диском на терабайт, и оперативной памятью 16 гигабайт. После так называемого ремонта, за который я отдал 2700 рублей, я получил только старый корпус и блок питания. Материнская плата стояла фирмы MSI, видеокарта даже не определилась, а оперативка - всего на 2 гигабайта, - рассказал Евгений Иванов.

Не получив объяснений от мастерской Евгений отправился в полицию. 

- В возбуждении уголовного дела мне отказали за отсутствием состава преступления. На мои слова, что есть и часть записи разговора с мастерской, и слишком много отрицательных отзывов об этой организации, полиция проигнорировала и посоветовали не писать заявление. «Всё равно ничем не сможем помочь». То, что произошло со равносильно тому, как если бы вы сдали в автосервис люксовую машину, а получили только кузов, а остальное от старого «Запорожца. Вплоть до колес, - негодует Евгений. 

Мириться с ответом полиции он не стал и обратился в прокуратуру.  После двух месяцев разбирательства прокуратура встала на защиту прав Евгения Иванова.

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено районной прокуратурой. Документы направлены в полицию для дополнительной проверки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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#ремонт #компьютер

Комментарии (13)

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Ал

3 минуты назад
-, пургу несёшь
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-

7 минут назад
Нужно сдавать и принимать по правилам, под роспись и камеры. Скорее всего, молодой приёмщик просто перепутал.
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.i.

12 минут назад
Менты опять вынесут отказ, а прокуратура опять отменит. И так может продолжаться 20-30 раз, до тех пор, пока не истечёт срок давности привлечения к уголовной ответственности. Это у них называется «качели». Здесь можно попробовать обратиться в суд с гражданским иском о защите прав потребителя. А вот потом, если удастся выиграть суд, после вступления решения суда в силу, если останется желание привлечь к уголовной ответственности за кражу деталей компа, можно на основании этого решения обратиться к ментам. Тогда они с удовольствием засуетятся, ведь, по сути, им уже ничего доказывать и искать не надо, а палку срубить не напрягая задниц, они всегда готовы.
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да

12 минут назад
Прокуратура, где твой надзор? После 2-х месяцев, как следует из текста, отменено постановление об отказе. Это безобразие.Почему так? В чем причина? А в том, что прокуратура всегда встает на защиту полиции.Можно долбить кого угодно за нарушение режима проветривания в школах, за отсутствие какой-то бумажки ничего не значащей, а еще лучше - читать законодательство так, как оно совершенно не читается, а работать профессионально - это не всем дано.
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Гость

15 минут назад
Сейчас полиция нужна, чтобы люди га митинг не выходили, а остальные дела их вообще не касаются!
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поле чудес

18 минут назад
а как докажет, какие кишки были у компа до сдачи на ремонт?? даже если покупал в сборе и есть документы, даже если заснял видео (дома) перед ремонтом, мог же и сам потом всё подменить и сдать. А потом возмущаться. Конечно я многое выдумал, но как проверить то???
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Гражданин

21 минуту назад
Обычная ситуация, обычное мошенничество. Обращаться в прокуратуру или в суд стало бессмысленно. Выход, за что боролись на то и напоролись.
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Екатерина,

22 минуты назад
Отзывы он прочитал, как всегда, post factum, не понятно, почему полиция не приняла заявление о краже и мошенничестве. Да уж, Вы правы...
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Житель

22 минуты назад
Вот и ответ на то что столько мошенников разводит доверчивых людей на деньги и их никто не собирается ловить и наказывать.Зачем нужна такая полиция если ничего не хотят делать а деньги получают с наших налогов?
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Гость

46 минут назад
Это работа прокуратуры... Отменить постановление они отменили, это они быстро типа реагируют. Но и возбудить дело не дадут.
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