В Липецкой области при помощи беспилотников посчитают диких животных

В регионе проходит зимний мониторинг охотничьих ресурсов.

В Липецкой области проходит учет численности объектов животного мира на территориях государственных природных заказников регионального значения и закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях.



Численность охотничьих ресурсов выяснят на площади более 8 тысяч гектаров.



Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, методом зимнего маршрутного учета определяют численность лося, европейской косули, кабана, благородного оленя, волка, лисицы, куниц, хорей, горностая, белки, зайца русака, зайца беляка, а также тетерева, куропаток.



Для выяснения численности животных применяют авиаучет. Полеты проводятся с 15 января по 10 марта с помощью беспилотных или пилотируемых воздушных судов. Используется фотоаппаратура, видео или тепловизионная аппаратура. На момент проведения полетов должен сохраняться снежный покров.



Численность кабана, благородного оленя, европейской косули также определяют при помощи подсчета вышедших животных в места искусственной концентрации.



Собранный во время работы материал позволит охарактеризовать численность основных видов животных, обитающий на территории Липецкой области, а также выявить динамику численности по сравнению с прошлыми годами.



Например, в прошлом году, согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета, количество лисицы красной на территории Липецкой области составляло 1270 особей.