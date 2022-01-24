На семи улицах Липецка отключат холодную воду

25 января с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23, 23/2, 29, 29а, 31, 31ст1, 33, 35 по улице Меркулова, №№ , 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13 по улице Водопьянова, №№ 106, 108, 108а, 110, 110/1, 110а, 112, 112б, 114, 114/1 по проспекту Победы, №№ 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 10, 11 по проезду Сиреневому, №№ 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 20, 20а, 22 по проспекту 60 лет СССР. РВК-Липецк временно приостановит подачу холодной воды для проведения ремонтных работ. Воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды из-за ремонтных работ на сетях в частном секторе улицы Ботанической – подвоз воды будет организован по заявкам жителей улицы Ботанической.

С 10:00 и до окончания работ для ремонтных работ РВК-Липецк отключит холодную воду в доме № 1б по улице Левобережной – воду подвезут к дому.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.