Главный собор Ельца будут реставрировать москвичи

Аукцион на работы выиграл постоянный поставщик Министерства культуры РФ.

Министерство культуры России успешно завершило электронный аукцион на реставрационные работы в Вознесенском соборе. Этот объект культурного наследия федерального значения находится в центре Ельца. Борьбы за контракт не вышло. На финальной стадии торгов победило единственное корректное предложение. Оно поступило от московской компании «Рестмодерн». Организация получит за свои услуги ровно 4 млн рублей. В ходе торгов стоимость контракта снизилась на 10 007 рублей. Известно, что «Рестмодерн» уже оказывала подобные услуги по реставрации Министерству культуры России на общую сумму свыше 157 млн рублей.



Подрядчик должен будет приступить к работам в ближайшее время и закончить их к октябрю 2022 года. Главные задачи: устройство вертикальной гидроизоляции и отмостки, локальный ремонт стен. Контроль за работами будут вести через онлайн веб-камеры. Расходы по реставрации берет на себя федеральный бюджет.



Вознесенский собор был построен в 1845–1889 годах по проекту архитектора Константина Тона. Возведение его началось в августе 1845 года на пожертвования ельчан, сбор которых начался еще в 1815 году. Строителем собора был избран купец Петров. Работами по внутренней отделке храма руководил известный московский архитектор Каминский. По его проекту был выполнен и иконостас. Собор расписан академиками живописи Корзухиным и Лебедевым. Освящение храма состоялось 22 августа 1889 года. Был закрыт в 1937 году, что привело к серьезным утратам его художественных ценностей. Здание храма стали использовать под зернохранилище. В 1947 году в соборе возобновилось богослужение.



Как признают эксперты, Вознесенский собор, построенный в русско-византийском стиле, является самым величественным сооружением Ельца и важнейшим элементом его градостроительной структуры. Объект состоит на охране государства как памятник архитектуры федерального значения.



