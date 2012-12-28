Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Фиктивными жёнами иностранцев липчанки становились за 5000-15000 рублей: дело о нелегальной миграции ушло в суд
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Происшествия
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вчера, 14:13
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Напавший на соседа с битой ельчанин получил год и 8 месяцев колонии-поселения
И выплатит избитому 430 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года во дворе поссорились два соседа, и один нанес другому не менее пяти ударов деревянной битой по голове.
Ельчанин добровольно заплатил избитому соседу 70 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Но это не вся компенсация: приговором с осужденного в пользу потерпевшего взыскано 430 тысяч рублей.
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