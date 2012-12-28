Напавший на соседа с битой ельчанин получил год и 8 месяцев колонии-поселения

И выплатит избитому 430 000 рублей.

Елецкий городской суд приговорил 62-летнего мужчину к году и восьми месяцам колонии-поселения за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 112 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года во дворе поссорились два соседа, и один нанес другому не менее пяти ударов деревянной битой по голове.Ельчанин добровольно заплатил избитому соседу 70 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Но это не вся компенсация: приговором с осужденного в пользу потерпевшего взыскано 430 тысяч рублей.