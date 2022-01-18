Липецкая вечЁрка: смерть на трассе «Дон», очередные трудности в уборке снега и новый старый «Спутник»

Сегодня, 18 января, стало известно о гибели на трассе «Дон» 29-летнего водителя «Мерседеса», чиновники липецкой мэрии рассказали о трудностях в уборке дворов от снега, а в областной администрации обсудили внешний вид здания, которое появится на месте снесенного кинотеатра «Спутник».

GOROD48 спросил липчан:Ничего хорошего горожане о работе коммунальщиков не сказали. Большинство недовольно уборкой. Липчане жаловались на заваленные снегом дворы и не везде оперативно прочищенные дороги. Отметили, что центр города убирают лучше, чем окраины.Между темнесмотря на то, что вчера Евгения Уваркина предложила пользоваться эвакуаторами для вывоза такого транспорта. Сегодня в горсовете чиновники заявили, что не имеют возможности оперативно выяснять имена автовладельцев. Руками развели руководитель департамента по развитию территорий городской администрации и начальник управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии. Новость стала самой обсуждаемой.– В России снег на улицах и во дворах стал нерешаемой проблемой! А как в первые месяцы войны городские и партийные власти на местах смогли эвакуировать сотни заводов за тысячи километров на Урал и в Сибирь и наладить там выпуск продукции для фронта? – оставил свой комментарий к этой новости некий Валера.– Вы основные дороги не почистили, а куда-то во дворы лезете! На Соколе дорога из 6 полос превратилась в четыре. ЛТЗ, НЛМК, Опытная, Рудник. Как всегда, окраина не почищена, а если и трактор и проехал, то он так заузил дорогу, что одной машине не проехать, ни дай бог встречная машина или пешеход, – добавил Житель Сокола.– Возьмите по лопате и дворы будут чистые от снега и штаны целые не просиженные, – написал кто-то под ником «Сколько вас расплодилось?»Еще одно бурное обсуждение вызвала публикация. Читатели вспомнили итоги прошедших в конце прошлого года общественных обсуждений, участники которого большинством голосов сказали нет любому строительству на площади Победы, проголосовав за сквер.– Так ведь шараш-конторе давали разрешение на РЕКОНСТРУКЦИЮ, а они снесли здание. И ведь не за 1 день снесли кинотеатр, а из начальства, типа, никто ничего не видел. И даже после сноса здания была тишина довольно продолжительное время. Дело подсудное, а почему никаких движений «по закону»? Решили под шумок выгодное место отжать и сделать очередное «доходное» место? – укорил власти «МестныйЯ».Больше всего сегодня читатели GOROD48 уделили внимания новости об очередном ДТП со смертельным исходом:. Случилось это на трассе «Дон» в Хлевенском районе. А водитель 352-й «маршрутки» нарушил правила прямо в городе под камерами видеонаблюдения.. К счастью, выходка водителя не привела к ДТП.и вернул материалы «административки» по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации» парламентария Александра Ушакова полиции. А сколько было крику по этому поводу на сессии облсовета!Медики начали готовиться к пятой волне заболеваемости COVID-19. В преддверии прихода «Омикрона», призвал усилить контроль за масочным режимом, ограничить работу общепита (кроме доставки заказов) с 22.00 до 6.00.