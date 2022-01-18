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Липецкая вечЁрка: смерть на трассе «Дон», очередные трудности в уборке снега и новый старый «Спутник»

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#вечЁрка #уборка снега #авария #«Спутник» #коронавирус
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Липецкая вечЁрка: смерть на трассе «Дон», очередные трудности в уборке снега и новый старый «Спутник»

Сегодня, 18 января, стало известно о гибели на трассе «Дон» 29-летнего водителя «Мерседеса», чиновники липецкой мэрии рассказали о трудностях в уборке дворов от снега, а в областной администрации обсудили внешний вид здания, которое появится на месте снесенного кинотеатра «Спутник».   

GOROD48 спросил липчан: «Как вы оцениваете уборку Липецка от снега?» Ничего хорошего горожане о работе коммунальщиков не сказали. Большинство недовольно уборкой. Липчане жаловались на заваленные снегом дворы и не везде оперативно прочищенные дороги. Отметили, что центр города убирают лучше, чем окраины.

Между тем «В мэрии не знают, как быстро убрать из дворов мешающие уборке снега и вывозу мусора автомобили» несмотря на то, что вчера Евгения Уваркина предложила пользоваться эвакуаторами для вывоза такого транспорта. Сегодня в горсовете чиновники заявили, что не имеют возможности оперативно выяснять имена автовладельцев. Руками развели руководитель департамента по развитию территорий городской администрации и начальник управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии. Новость стала самой обсуждаемой. 

– В России снег на улицах и во дворах стал нерешаемой проблемой! А как в первые месяцы войны городские и партийные власти на местах смогли эвакуировать сотни заводов за тысячи километров на Урал и в Сибирь и наладить там выпуск продукции для фронта? – оставил свой комментарий к этой новости некий Валера.

– Вы основные дороги не почистили, а куда-то во дворы лезете! На Соколе дорога из 6 полос превратилась в четыре. ЛТЗ, НЛМК, Опытная, Рудник. Как всегда, окраина не почищена, а если и трактор и проехал, то он так заузил дорогу, что одной машине не проехать, ни дай бог встречная машина или пешеход, – добавил Житель Сокола.

– Возьмите по лопате и дворы будут чистые от снега и штаны целые не просиженные, – написал кто-то под ником «Сколько вас расплодилось?» 

Еще одно бурное обсуждение вызвала публикация «На месте бывшего кинотеатра «Спутник» собираются построить детское кафе». Читатели вспомнили итоги прошедших в конце прошлого года общественных обсуждений, участники которого большинством голосов сказали нет любому строительству на площади Победы, проголосовав за сквер. 

– Так ведь шараш-конторе давали разрешение на РЕКОНСТРУКЦИЮ, а они снесли здание. И ведь не за 1 день снесли кинотеатр, а из начальства, типа, никто ничего не видел. И даже после сноса здания была тишина довольно продолжительное время. Дело подсудное, а почему никаких движений «по закону»? Решили под шумок выгодное место отжать и сделать очередное «доходное» место? – укорил власти «МестныйЯ».

Больше всего сегодня читатели GOROD48 уделили внимания новости об очередном ДТП со смертельным исходом: «Водитель «Мерседеса» погиб при столкновении автомобиля со столбом». Случилось это на трассе «Дон» в Хлевенском районе. А водитель 352-й «маршрутки» нарушил правила прямо в городе под камерами видеонаблюдения. «Движущийся по встречной полосе автобус сняли на видео». К счастью, выходка водителя не привела к ДТП. 

«Суд не стал рассматривать дело спевшего гимн СССР липецкого депутата» и вернул материалы «административки» по статье 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации» парламентария Александра Ушакова полиции. А сколько было крику по этому поводу на сессии облсовета! 

Медики начали готовиться к пятой волне заболеваемости COVID-19. В преддверии прихода «Омикрона» «Главный санитарный врач предложил ввести QR-коды для посещения алкомаркетов», призвал усилить контроль за масочным режимом, ограничить работу общепита (кроме доставки заказов) с 22.00 до 6.00. 

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#вечЁрка #уборка снега #авария #«Спутник» #коронавирус
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Комментарии (1)

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ква

20 минут назад
Прочистите хорошо улицы города,а со дворов выедут сами,если сами заехали.так было всегда.
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