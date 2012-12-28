Курьер мошенников забрал у 78-летней пенсионерки 160 000 рублей

Кроме того, снова с мошенниками столкнулись при продаже гаража.

Жителей Липецкой области продолжают обманывать мошенники. За минувшие сутки, в основном, липчане попадались на удочку аферистов через сайты объявлений. А 78-летняя пенсионерка лишилась денег по схеме «Ваш родственник совершил ДТП».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой облаcти, пенсионерке позвонили и сообщили, что её племянница стала виновницей ДТП и на медицинскую помощь ей и другим пострадавшим требуются деньги. Женщина отдала прибывшему к ней домой курьеру 160 000 рублей.42-летняя женщина продавала гараж. На объявление откликнулся потенциальный покупатель и попросил данные карты для внесения предоплаты. После этого женщина лишилась 161 000 рублей.19-летнюю липчанку обманули при продаже выпускного платья. Под предлогом возврата задатка за платье женщина лишилась 49 000 рублей.Ещё одну жертву мошенников обманули на 47 500 рублей при продаже бытовки на сайте объявлений. А 60-летняя женщина лишилась 33 300 рублей при покупке садовой мебели.