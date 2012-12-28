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Общество
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52 минуты назад
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Распыливший газовый баллончик в лицо водителя автобуса липчанин найден
Мужчине 30 лет.
— Им оказался 30-летний липчанин. В настоящее время в отделе полиции №2 продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, инцидент произошел на остановке «9 микрорайон», когда водитель потребовал у двух парней, вошедших в автобус на остановке «8 микрорайон», оплатить проезд. Один из «зайцев» вступил в разговор с водителем и стал настойчиво интересоваться его национальностью и тем, откуда тот родом.
После распыления газового баллончика пассажир-нарушитель быстро вышел из салона. Другие пассажиры вызвали водителю «скорую» и даже принесли ему молоко.
Водитель и перевозчик обратились в полицию, пострадавшему было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
Происшествие и предшествующий ему разговор записала камера наблюдения. Именно эта запись и помогла вычислить нарушителя: на призыв перевозчика опознать пассажира-дебошира откликнулись три человека.
Два липчанина, узнавших обидчика водителя автобуса, ещё в пятницу вечером позвонили по телефону перевозчика, назвали фамилию буйного пассажира и даже поделились его страницей во «ВКонтакте». Ещё один узнавший героя ролика мужчина подошёл непосредственно к водителю автобуса.
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