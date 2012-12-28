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1300
52 минуты назад
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Распыливший газовый баллончик в лицо водителя автобуса липчанин найден

Мужчине 30 лет.

Участковыми уполномоченными полиции установлена личность пассажира, который 12 апреля около 13:00 распылил газовый баллончик в лицо водителю автобуса 343-го маршрута.

— Им оказался 30-летний липчанин. В настоящее время в отделе полиции №2 продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, инцидент произошел на остановке «9 микрорайон», когда водитель потребовал у двух парней, вошедших в автобус на остановке «8 микрорайон», оплатить проезд. Один из «зайцев» вступил в разговор с водителем и стал настойчиво интересоваться его национальностью и тем, откуда тот родом.

После распыления газового баллончика пассажир-нарушитель быстро вышел из салона. Другие пассажиры вызвали водителю «скорую» и даже принесли ему молоко.

Водитель и перевозчик обратились в полицию, пострадавшему было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Происшествие и предшествующий ему разговор записала камера наблюдения. Именно эта запись и помогла вычислить нарушителя: на призыв перевозчика опознать пассажира-дебошира откликнулись три человека.

Два липчанина, узнавших обидчика водителя автобуса, ещё в пятницу вечером позвонили по телефону перевозчика, назвали фамилию буйного пассажира и даже поделились его страницей во «ВКонтакте». Ещё один узнавший героя ролика мужчина подошёл непосредственно к водителю автобуса.
общественный транспорт
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
инна
7 минут назад
Пожалуйста, примите меры, ну что это за безобразие! Конечно 30 лет ума нет, а если бы так и на всех пассажиров нападать дальше начнет! Водитель просим вас не забирать заявление и стоять на защите своих прав! Спасибо за видеонаблюдение в автотранспорте - является доказательством. И люди свидетелями!
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Житель Липецка
9 минут назад
Не обязательно надо так было перед камерой... Надо было просто придти в военкомат, и сказать,- хочу на СВО.
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Обыватель
10 минут назад
У Вас ошибка в тексте, это не мужчина, это ошибка природы. Исправьте пожалуйста.
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69
15 минут назад
Какая стыдобища!!
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Гостья
23 минуты назад
На исправительные работы. Судна мыть в дом престарелых на год.
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Алкан лтз
16 минут назад
Мыть не будит престарелые будут тухнуть
Ответить
Гость
16 минут назад
Заодно и на проезд мальца заработают
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Патриот
24 минуты назад
Теперь будет всем рассказывать что сидел за пластиковый стаканчик.
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Анна
25 минут назад
такую силу надо в доброе русло.
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Военком
27 минут назад
На СВО. Там такие нужны. Вооружить баллончиком. Столько силы пропадает на гражданке
Ответить
Он
19 минут назад
Без памперсов боиться туда ехать.
Ответить
Гость
28 минут назад
Зато,в белых футболочках и носочках,как интеллигенты
Ответить
Военком
28 минут назад
На СВО. Там такие нужны. Вооружить баллончиком. Столько силы пропадает на гражданке
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