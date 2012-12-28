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545
48 минут назад
2

На реке Воронеж поймали с поличным четырёх браконьеров

В границах природного зоологического заказника «Липецкий» они ловили рыбу сетями.

На реке Воронеж в границах природного зоологического заказника регионального значения «Липецкий» поймали с поличным четырёх браконьеров, которые с двух лодок ловили рыбу сетями.

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Отдел полиции №6 УМВД России по городу Липецку проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», по которой предусмотрен штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

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«Устанавливаются все обстоятельства незаконной добычи водных биологических ресурсов, рассчитывается нанесенный ущерб», — сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

Фото - vk.com/ohotnadzor48
браконьерство
рыбалка
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Комментарии (2)

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Кузькин отец
5 минут назад
Любили рыбку съесть - придётся на ... зону сесть!
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Липчанин.
34 минуты назад
На реках контроля никакого.
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