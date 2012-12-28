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48 минут назад
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На реке Воронеж поймали с поличным четырёх браконьеров
В границах природного зоологического заказника «Липецкий» они ловили рыбу сетями.
Отдел полиции №6 УМВД России по городу Липецку проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», по которой предусмотрен штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.
«Устанавливаются все обстоятельства незаконной добычи водных биологических ресурсов, рассчитывается нанесенный ущерб», — сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.
Фото - vk.com/ohotnadzor48
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