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Общество
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сегодня, 17:25
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Первые отключения холодной воды 17 апреля начнутся уже рано утром, предупредили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ с ограничениями подачи холодной воды столкнутся жители частного сектора улицы Прудной – цистерна с водой для питья будет находиться возле дома № 7.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 апреля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более, чем на три часа для каждого домовладения) будут на улицах Байкальсткой, Владивостокской, Краснодарской, Майской, Морской, Пришкольной, Уступной, Южной, Нектарной, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, в садоводчествах «Дачный», «Ударник», «Мечта».
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Карбышева, Гвардейскую, Бехтерева, Индустриальную, Сырскую, Буденного, 78 квадрат (Грязинский район).
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