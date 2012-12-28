На 12 улицах Липецка отключат холодную воду

Первые отключения холодной воды 17 апреля начнутся уже рано утром, предупредили в «РВК-Липецк».

С 05:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Полевой, Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Совхозной, Одесской, Станционной, проезда Цветочного. Воду подвезут по заявкам.С 10:00 и до окончания работ с ограничениями подачи холодной воды столкнутся жители частного сектора улицы Прудной – цистерна с водой для питья будет находиться возле дома № 7.После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 апреля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более, чем на три часа для каждого домовладения) будут на улицах Байкальсткой, Владивостокской, Краснодарской, Майской, Морской, Пришкольной, Уступной, Южной, Нектарной, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, в садоводчествах «Дачный», «Ударник», «Мечта».С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Карбышева, Гвардейскую, Бехтерева, Индустриальную, Сырскую, Буденного, 78 квадрат (Грязинский район).