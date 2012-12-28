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Происшествия
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сегодня, 09:50
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Дорожная сводка: за сутки двое пострадавших
15 апреля на дорогах Липецкой области зарегистрированы 34 аварии, в двух из них пострадали люди.
Около девяти утра в Краснинском районе на дороге Елец – Талица – Красное столкнулись «ВАЗ-2109» с 20-летней девушкой за рулем и «Эксид» под управлением 36-летней женщины. В столкновении получил травмы 41-летний пассажир иномарки, мужчина доставлен в больницу.
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