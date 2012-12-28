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Общество
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сегодня, 11:18
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В Липецкой области введён режим воздушной опасности
Вблизи границ региона замечены БПЛА.
«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.
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