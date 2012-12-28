Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавшего в лесу пенсионера нашли мёртвым
Происшествия
«За свой счет!»: Евгения Уваркина потребовала от подрядчиков поменять развалившийся асфальт на новых дорогах
Общество
На Первомайской столкнулись автобус и внедорожник
Происшествия
На дороге Липецк-Данков две массовые аварии: в общей сложности столкнулись 10 машин
Происшествия
Под Липецком обнаружено мертвое поле
Происшествия
Парковка у железнодорожного вокзала бесплатна только 15 минут
Общество
В Липецкой области введён режим воздушной опасности
Общество
Липецкая вечЁрка: пробки из-за моста, стрельба на Водопьянова и кровавый след
Общество
«Липчанам нужно адаптироваться к новой дорожной обстановке в центре»
Общество
Липчанин продавал гараж и лишился 750 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
В Липецкой области введён режим воздушной опасности
Общество
Шашлыки под запретом: в районе Силикатных озёр работают межведомственные патрули
Общество
Сегодня в Липецке: «Студенческая весна», что с движением в центре города и когда повысят зарплату
Общество
В огненном матче «Металлург» обыграл бывшего участника Лиги Европы
Спорт
Полицейские и Росгвардейцы нашли в Ельце наркогараж
Происшествия
Дорожная сводка: за сутки двое пострадавших
Происшествия
В доме в Лебедянском районе нашли 1770 граммов конопли: дело направлено в суд
Происшествия
В Подгорном столкнулись три автомобиля
Происшествия
В Краснинском районе мужчина обчистил тамбур знакомого
Происшествия
В Ельце из горящего дома эвакуировали двух человек
Происшествия
Читать все
Общество
4052
сегодня, 11:18
22

В Липецкой области введён режим воздушной опасности

Вблизи границ региона замечены БПЛА.

На территории Липецкой области введён режим воздушной опасности.

«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.
БПЛА
воздушная опасность
жёлтый уровень
0
4
10
1
8

Комментарии (22)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
липчанин
4 минуты назад
Сигнала не слышал!!! Но пришло СМС на телефон.
Ответить
Работники обкома
7 минут назад
мы спустились в подвал, взяли с собой полное собрание сочинений Ленина, партбилеты, бюсты Ильича
Ответить
петр
14 минут назад
цирк с конями .все ясно.
Ответить
Думаю
20 минут назад
Он если и долетит,то подумает,что тут уже и до его всё разбомбили.Посмотрит и скажет,перепутал координаты.Так что сохраняйте спокойствие.
Ответить
НифигаСебе
26 минут назад
Биллайн прислал смс-оповещение!!! Не верю!!!
Ответить
Ну да,
5 минут назад
Теле 2 тоже смс оповещение прислал.
Ответить
Ник
28 минут назад
И как он вводится, интересно? Сообщения не приходят, сирен не слышно.
Ответить
Animal Planet
16 минут назад
Сирены вводятся когда красный сигнал опасности. Не истери.
Ответить
Липчанин
31 минуту назад
За блэкаут мстят?
Ответить
Animal Planet
33 минуты назад
Не истерите и все будет хорошо!
Ответить
Адекватный
37 минут назад
Какие ж все оригинальные в комментариях...
Ответить
Если
45 минут назад
В близи границы,то бомбоните первыми.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru