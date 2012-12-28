В Липецкой области введён режим воздушной опасности

Вблизи границ региона замечены БПЛА.

На территории Липецкой области введён режим воздушной опасности.«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.