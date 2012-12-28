Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди и заметное потепление

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием очередного циклона с Атлантики повсеместно пройдут дожди различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем кратковременные дожди. Ветер южный, с переходом на северо-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от +5 до +10 градусов, днем — от +18 до +23.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем кратковременные дожди. Температура ночью — от +7 до +9, днем — от +20 до +22 градусов.День 17 апреля стал самым теплым в Липецке в 1920 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 10 градусов мороза.