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Погода в Липецке
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сегодня, 17:13
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди и заметное потепление
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием очередного циклона с Атлантики повсеместно пройдут дожди различной интенсивности.
Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем кратковременные дожди. Температура ночью — от +7 до +9, днем — от +20 до +22 градусов.
День 17 апреля стал самым теплым в Липецке в 1920 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 10 градусов мороза.
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