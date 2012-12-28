В Подгорном столкнулись три автомобиля

В ДТП попали «Опель Мерива», «Киа Рио» и «Лада Веста».

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Сегодня в 07:20 в районе улицы Титова села Подгорное Липецкого района произошло ДТП.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель автомобиля «Опель Мерива» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество автомобилю «Киа Рио», движущемуся по главной дороге со стороны Липецка.В результате ДТП автомобиль «Киа Рио» по инерции врезался в движущийся во встречном направлении автомобиль «Лада Веста».В ДТП никто не пострадал.