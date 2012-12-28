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Происшествия
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сегодня, 10:55
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В Подгорном столкнулись три автомобиля
В ДТП попали «Опель Мерива», «Киа Рио» и «Лада Веста».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель автомобиля «Опель Мерива» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество автомобилю «Киа Рио», движущемуся по главной дороге со стороны Липецка.
В результате ДТП автомобиль «Киа Рио» по инерции врезался в движущийся во встречном направлении автомобиль «Лада Веста».
В ДТП никто не пострадал.
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