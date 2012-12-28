Сегодня в Липецке: «Студенческая весна», что с движением в центре города и когда повысят зарплату
В Липецкую областную клиническую больницу едва не занесли корь: врачи предотвратили опасность
Здоровье
555
50 минут назад
3
В Липецкую областную клиническую больницу едва не занесли корь: врачи предотвратили опасность
Пациента с корью изолировали и направили в инфекционку.
«Дежурный врач, оценив состояние больного и его симптомы, заподозрил инфекционный характер его заболевания. Были экстренно предприняты все необходимые мероприятия по изоляции пациента. Пациент был перенаправлен в областную инфекционную больницу, где был подтверждено инфекционное заболевание – это была корь. Благодаря бдительности и профессионализму специалистов Липецкой областной клинической больницы опасность распространения кори была локализована», – сообщает пресс-служба больницы.
Фото - vk.com/lokb48
0
0
1
4
2
Комментарии (3)