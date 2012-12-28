В Липецкую областную клиническую больницу едва не занесли корь: врачи предотвратили опасность

Пациента с корью изолировали и направили в инфекционку.

В конце прошлой недели в приёмное отделение Липецкой областной клинической больницы обратился пациент с жалобами на аллергическую сыпь и плохое самочувствие.«Дежурный врач, оценив состояние больного и его симптомы, заподозрил инфекционный характер его заболевания. Были экстренно предприняты все необходимые мероприятия по изоляции пациента. Пациент был перенаправлен в областную инфекционную больницу, где был подтверждено инфекционное заболевание – это была корь. Благодаря бдительности и профессионализму специалистов Липецкой областной клинической больницы опасность распространения кори была локализована», – сообщает пресс-служба больницы.