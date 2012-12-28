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555
50 минут назад
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В Липецкую областную клиническую больницу едва не занесли корь: врачи предотвратили опасность

Пациента с корью изолировали и направили в инфекционку.

В конце прошлой недели в приёмное отделение Липецкой областной клинической больницы обратился пациент с жалобами на аллергическую сыпь и плохое самочувствие.

«Дежурный врач, оценив состояние больного и его симптомы, заподозрил инфекционный характер его заболевания. Были экстренно предприняты все необходимые мероприятия по изоляции пациента. Пациент был перенаправлен в областную инфекционную больницу, где был подтверждено инфекционное заболевание – это была корь. Благодаря бдительности и профессионализму специалистов Липецкой областной клинической больницы опасность распространения кори была локализована», – сообщает пресс-служба больницы.

Фото -  vk.com/lokb48
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Комментарии (3)

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Сергей
40 минут назад
Да, а вот случай( ДЕТСКАЯ 7), болели, болели, снимок сделали, пришли на приём, один врач из поликлиники "убежал" на объезд, хотя пришли по времени,( ГОВОРИТ НЕ УСПЕВАЕТ) направили к другому, ЗДОРОВЫ, а на следующее утро, по скорой с ПНЕВМОНИЕЙ. БУДЕМ ЗДОРОВЫ.
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Иваныч
42 минуты назад
Наши врачи молодцы,нас берегут. От кори привиться наверное вера не позволяла,вот и подцепил,теперь болеет и других может заразить этот пациент.
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Житель
45 минут назад
Ну все медаль, на то они и врачи, не надо делать сенсацию.
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