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сегодня, 15:32
24

В Липецке задержали семерых участников нападений на прохожих

Это подростки в возрасте от 14 до 16 лет.

Героев видеозаписей с кадрами избиения подростками прохожих задержали полицейские. Напомним, ролики с избиениями людей появились в Сети 13 апреля. 

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и подразделения по делам несовершеннолетних полиции менее чем за сутки установили личности и местонахождение всех участников нападений. Семеро юношей в возрасте от 14 до 16 лет доставлены в Отдел полиции № 6 УМВД России по городу Липецку»,  — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области .

От подростков получены объяснения: они сообщили, что нападали на людей, которые, по их мнению, вели маргинальный образ жизни. Случаи избиения начались ещё зимой, а недавно подростки завели канал, куда стали выкладывать видеозаписи. Кроме того, опрошены очевидцы произошедшего.

В полицию поступило два заявления от пострадавших от противоправных действий молодых людей. Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
конфликт
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Комментарии (24)

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Как гость
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Сначала новые
Хм…
4 минуты назад
А говорили, что наказывают закладчиков…… а оказывается перевоспитывают маргинальных личностей…
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Пенсионер
12 минут назад
Это банда подростков, наказание должно быть соответствующем строгим.
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Ю
21 минуту назад
Просто сколько злобы в детях.... Страшно... Так избивать
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Это
16 минут назад
Всё из-за компьютерных игр.
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Ваш тренер
37 минут назад
Трёшечку для ума в ВТК...самое то, людей из них уже не получится, жалеть не надо... Иначе доброту за слабость примут.
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Шурик
38 минут назад
Потаскают пацанов да и отпустят,а недельки три на каникулах с метлой помахать бы им не мешало бы ,немного через руки дойдет что такое хорошо и что такое плохо.
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холмс
5 минут назад
они с битой людей покалечить могли а ты метлу им не зря говорят сытый голодного не поймет это шакалы толпой на одного и в основном не трезвых как я слышал
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Ау!
48 минут назад
А куда слились единомышленнички борьбы с (якобы) закладчиками ?
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коля
51 минуту назад
новость не снимайте а то все забудут через три дня .что они творили.
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Патриот
54 минуты назад
Насмотрятся своего Ютуба, и творят дичь.
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Оля
57 минут назад
Таким Извергам место только в тюрьме
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Гость
58 минут назад
Однозначно пересмотрели "Слово пацана." Думают это круто!Нужно хотя бы на год в колонию,пусть узнают эту круть изнутри
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