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Происшествия
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сегодня, 15:32
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В Липецке задержали семерых участников нападений на прохожих
Это подростки в возрасте от 14 до 16 лет.
«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и подразделения по делам несовершеннолетних полиции менее чем за сутки установили личности и местонахождение всех участников нападений. Семеро юношей в возрасте от 14 до 16 лет доставлены в Отдел полиции № 6 УМВД России по городу Липецку», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области .
От подростков получены объяснения: они сообщили, что нападали на людей, которые, по их мнению, вели маргинальный образ жизни. Случаи избиения начались ещё зимой, а недавно подростки завели канал, куда стали выкладывать видеозаписи. Кроме того, опрошены очевидцы произошедшего.
В полицию поступило два заявления от пострадавших от противоправных действий молодых людей. Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
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