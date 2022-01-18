Водитель «Мерседеса» погиб при столкновении автомобиля со столбом

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека, один – погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 декабря В Хлевенском районе на трассе «Дон» 29-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением, автомобиль съехал на обочину и врезался в световую опору. От полученных травм водитель погиб на месте.В Липецке на проспекте Мира столкнулись автомобиль «Киа» под управлением 33-летнего водителя и «ВАЗ-2106» с 82-летним мужчиной за рулем. Пожилой водитель получил травмы, его госпитализировали. Причиной аварии стало нарушение требований сигналов светофора.

В Липецком районе на трассе Липецк – Доброе столкнулись автомобили «Тойота» с 38-летней женщиной за рулем и «Нива» под управлением 38-летнего водителя. С места аварии госпитализирован водитель «Нивы». Столкновение произошло из-за выезда на встречную полосу.

17 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2244 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 48.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1900 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 34 факта механического столкновения автомобилей.