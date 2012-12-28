Шашлыки под запретом: в районе Силикатных озёр работают межведомственные патрули

За нарушителями следят даже с воздуха.

составляют для граждан 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

С 10 апреля в Липецкой области действует особый противопожарный режим : мангалы в лесах и любые костры под запретом.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, за соблюдением требований особого противопожарного режима в регионе ежедневно следят межведомственные патрульные группы, нарушителей ищут даже с воздуха с помощью квадрокоптеров.В выходные работа усиливается: отдыхающим в районе Силикатных озёр напомнили о правилах пожарной безопасности и раздали памятки.Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима вырастают в два раза и





