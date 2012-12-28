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Общество
913
сегодня, 11:09
14

Шашлыки под запретом: в районе Силикатных озёр работают межведомственные патрули

За нарушителями следят даже с воздуха.

С 10 апреля в Липецкой области действует особый противопожарный режим: мангалы в лесах и любые костры под запретом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, за соблюдением требований особого противопожарного режима в регионе ежедневно следят межведомственные патрульные группы, нарушителей ищут даже с воздуха с помощью квадрокоптеров.

В выходные работа усиливается: отдыхающим в районе Силикатных озёр напомнили о правилах пожарной безопасности и раздали памятки.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима вырастают в два раза и составляют для граждан 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.



МЧС
спасатели
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Комментарии (14)

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Сначала новые
Человек
13 минут назад
Уже пока штрафам кончать пугать Не только запрещать, но и где то разрешать надо
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ага
7 минут назад
пугать не надо, надо штрафы уже начать применять! а то уже все места отдыха загадили.
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ывап
25 минут назад
Запрещают, а альтернативы не предлагают. Почему не сделать оборудованные площадки для этого.
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Альтернатива
9 минут назад
Готовьте дома, и на природе кушайте приготовленное. Спокойно, без суеты, дыма и вони.
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Ссёлки
43 минуты назад
Приезжайте к нам,у нас можно.
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Николай
сегодня, 11:31
Ладно, открытые костры. А мангалы чем помешали?
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Партработник
сегодня, 11:30
Рабочему классу ничего нельзя. Работникам обкома всё можно.
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Ал
сегодня, 11:17
Только бы штраф бы содрать ! А чтобы сделать площадку для мангалов для людей, это власть не сделает никогда !
Ответить
Шутите!
22 минуты назад
И как вы это себе представляете? Каждые пять метров мангальные зоны по всем Силикатным? Вы там были?
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город
57 минут назад
В парке "Молодежный" планируются площадки для мангалов.
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Сергей
23 минуты назад
В парке "Молодежный" планируются площадки для мангалов. Сходи, на экотропу, на университетском, вечером, распитие спиртных напитков, курение, антисанитария, нарушение на нарушении..... А это эко тропа......
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Сергей
24 минуты назад
В парке "Молодежный" планируются площадки для мангалов. Для этого, целую опушку, из берёз, и сосновых деревьев вырубили, а те поросли что сейчас остались, все покрыты зелёным наростом, и это не мох. И кому в голову пришла архи мысль, в парке, В ПАРКЕ, где люди наслаждаються тихой прогулкой, на свежем воздухе, сделать это.
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Ал
26 минут назад
В парке "Молодежный" планируются площадки для мангалов. Они ещё в том году планировали и так и не доделали и сейчас убрали вовсе, а плакатики с благоустройством стоят до сих пор с датой окончания сентябрь 2023 года
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Просто
10 минут назад
Они ещё в том году планировали и так и не доделали и сейчас убрали вовсе, а плакатики с благоустройством стоят до сих пор с датой окончания сентябрь 2023 года Там закончились деньги,сейчас в другом месте пилят.
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