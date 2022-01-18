Движущийся по встречной полосе автобус сняли на видео

Липчан возмутило нарушение правил дорожного движения.

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В Липецке автобус 352-го маршрута достаточно долго двигался по встречной полосе.



Как рассказал GOROD48 автор видео, нарушение правил дорожного движения произошло вчера, 17 января примерно в 14:30 на улице Свиридова.



К счастью, из-за выходки водителя общественного транспорта не произошло ДТП.

