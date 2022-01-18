Происшествия
29 минут назад
Движущийся по встречной полосе автобус сняли на видео
7 839
Липчан возмутило нарушение правил дорожного движения.
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В Липецке автобус 352-го маршрута достаточно долго двигался по встречной полосе.
Как рассказал GOROD48 автор видео, нарушение правил дорожного движения произошло вчера, 17 января примерно в 14:30 на улице Свиридова.
К счастью, из-за выходки водителя общественного транспорта не произошло ДТП.
Как рассказал GOROD48 автор видео, нарушение правил дорожного движения произошло вчера, 17 января примерно в 14:30 на улице Свиридова.
К счастью, из-за выходки водителя общественного транспорта не произошло ДТП.
7 839
Денис
СССР
кокс
СССР
Гость
Очевидец
а че