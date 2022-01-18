Происшествия

29 минут назад

Движущийся по встречной полосе автобус сняли на видео

7 839
#ПДД #нарушение
3

Липчан возмутило нарушение правил дорожного движения.

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В Липецке автобус 352-го маршрута достаточно долго двигался по встречной полосе.

Как рассказал GOROD48 автор видео, нарушение правил дорожного движения произошло вчера, 17 января примерно в 14:30 на улице Свиридова.

К счастью, из-за выходки водителя общественного транспорта не произошло ДТП.
7 839
#ПДД #нарушение
3

Комментарии (7)

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Денис

3 минуты назад
Да на этом сарае в нашем селе можно вообще ПДД не соблюдать. Ничё за это не будет. И * его не жалко.
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СССР

11 минут назад
Он обкуренный ему всё можно.!!!
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кокс

17 минут назад
Там до кольца разворотного было совсем немного ехать не понимаю в чем завилинка у данного водителя чудик. Понимаю если это Москва где на некоторых магистралях по 3 км не развернуться а тут ехать то до разворотного кольца совсем немного.
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СССР

18 минут назад
А что так можно было ????
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Гость

18 минут назад
а че, есть пдд.
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Очевидец

20 минут назад
Впереди была авария, все машины стояли на месте.
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а че

24 минуты назад
Если никому не помешал,а почему нельзя..
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