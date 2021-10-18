Происшествия

сегодня, 16:14

Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия в детском саду

12 8095
#детский сад #ЧП
5
Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия в детском саду

Следственным отделом по Левобережному округу города Липецк СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту, госпитализации 5-летнего ребенка в состоянии комы после купания в бассейне.      

18 октября в детском саду №134 Липецка во время занятий в бассейне 5-летний мальчик упал в воду, после чего впал в кому

Инцидент произошел в «лягушатнике» глубиной 45 сантиметров. Когда дети стали выходить из бассейна, инструктор заметила, что один мальчик упал в воду. Она сразу же бросилась за ним и крикнула, чтобы вызывали скорую помощь. До приезда медиков педагог делала ребёнку искусственное дыхание. Мальчика на реанимобиле доставили в областную детскую больницу. 

«Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и работников дошкольного учреждения. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц детского сада», - сообщает пресс-служба СКР по Липецкой области..
12 8095
#детский сад #ЧП
5

Комментарии (12)

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Ольга

18 минут назад
Галина, так вы инструктору и заведующей желаете именно ПРОВЕРКУ пережить??? Не то, что ребёнок пострадал, что надо как то будет с этим жить, с совестью своей договариваться? Всё с вами понятно - вот так и живём, от проверки до проверки, а что там на самом деле, никого не волнует(((
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Гость

40 минут назад
Тамара, вы правы. Как миниму ещё один взрослый должен быть
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Тамара

сегодня, 18:34
А я считаю 12 детей на одного воспитателя для бассейна это много. О чём думают работники САНПИНОВ и других организаций, когда определяют колличество детей на одного воспитателя. Группа из 30 человек в детском саду это ад как для детей, так и для воспитателя.
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Как?

сегодня, 18:22
45 см,это ж ему по пояс было
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Ромашка

сегодня, 18:07
Мог просто подскользнутся и ударится гооовой, а воспитатель не углядела
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Я

сегодня, 18:00
Что за хрень, в детск..садах бассейны?
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Гость

сегодня, 17:25
В спортивных залах, бассейнах обязательно должны быть камеры наблюдения.
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Следственному комитету

сегодня, 17:02
Тут вот Колобок уже всё разрулил кто виноват, берите его в Следственный комитет работать, он Вам раскрываемость повысит быстро
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на воде нельзя шутить

сегодня, 16:52
Как-то мы приехали на речку....Так знакомые девочки года на два старше моей дочки,без конца брызгались и тащили её подальше в воду....У меня было желание врезать им по морде....И я удивлялась реакции их родителей,которые сидели на берегу и молча наблюдали эту ситуацию....
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Галина

сегодня, 16:46
Не надо справки детям покупать, что ребёнок здоров, а теперь виноват инструктор, дай Бог здоровья ребеночку, а инструктору и заведующей терпения пережить всё проверкт
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