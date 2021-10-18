сегодня, 16:14
Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия в детском саду
Следственным отделом по Левобережному округу города Липецк СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту, госпитализации 5-летнего ребенка в состоянии комы после купания в бассейне.
Инцидент произошел в «лягушатнике» глубиной 45 сантиметров. Когда дети стали выходить из бассейна, инструктор заметила, что один мальчик упал в воду. Она сразу же бросилась за ним и крикнула, чтобы вызывали скорую помощь. До приезда медиков педагог делала ребёнку искусственное дыхание. Мальчика на реанимобиле доставили в областную детскую больницу.
«Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и работников дошкольного учреждения. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц детского сада», - сообщает пресс-служба СКР по Липецкой области..
Ольга
Гость
Тамара
Как?
Ромашка
Я
Гость
Следственному комитету
на воде нельзя шутить
Галина