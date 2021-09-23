Общество
сегодня, 12:06
Проблема с оплатой проезда транспортными картами возникла из-за отказа двух компонентов
13 1999
Вчера новые запчасти уже поставили в Липецк.
Возобновление приема оплаты проезда по картам старого образца в общественном транспорте планируется 24 сентября, сообщили GOROD48 в региональном управлении дорог и транспорта. Кроме того, стало известно, почему система вышла из строя.
- В двух системах хранения данных из строя вышли контроллеры жестких дисков. Новое оборудование уже доставили. Настройка оборудования и восстановление работоспособности системы безналичной оплаты проезда планируется в ранее обозначенные сроки, - уточнили в ведомстве. - После устранения последствий аварии пассажиры смогут воспользоваться транспортными картами старого образца, а все ранее внесённые деньги на них сохранятся.
Напомним, система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. С понедельника было введено временное правило оплаты проезда в зависимости от типа транспортной карты.
- В двух системах хранения данных из строя вышли контроллеры жестких дисков. Новое оборудование уже доставили. Настройка оборудования и восстановление работоспособности системы безналичной оплаты проезда планируется в ранее обозначенные сроки, - уточнили в ведомстве. - После устранения последствий аварии пассажиры смогут воспользоваться транспортными картами старого образца, а все ранее внесённые деньги на них сохранятся.
Напомним, система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. С понедельника было введено временное правило оплаты проезда в зависимости от типа транспортной карты.
13 1999
Комментарии (13)
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Артурчик
Налицо результат
Елена
Совершенно верно
Да, ну!
однако
Профессор Преображенский
Липчанин
Замен карт должен быть бесплатен
Коммунист