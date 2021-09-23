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Проблема с оплатой проезда транспортными картами возникла из-за отказа двух компонентов

13 1999
#проезд #транспортная карта
2
Проблема с оплатой проезда транспортными картами возникла из-за отказа двух компонентов

Вчера новые запчасти уже поставили в Липецк.

Возобновление приема оплаты проезда по картам старого образца в общественном транспорте планируется 24 сентября, сообщили GOROD48 в региональном управлении дорог и транспорта. Кроме того, стало известно, почему система вышла из строя.

 - В двух системах хранения данных из строя вышли контроллеры жестких дисков. Новое оборудование уже доставили. Настройка оборудования и восстановление работоспособности системы безналичной оплаты проезда планируется в ранее обозначенные сроки, - уточнили в ведомстве. - После устранения последствий аварии пассажиры смогут воспользоваться транспортными картами старого образца, а все ранее внесённые деньги на них сохранятся.

Напомним, система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. С понедельника было введено временное правило оплаты проезда в зависимости от типа транспортной карты.

13 1999
#проезд #транспортная карта
2

Комментарии (13)

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Артурчик

9 минут назад
Это все ложь. Проблемы возникли из за очень эффективной работы высоко-эффективных менеджеров у которых не хватает ума сделать усе по человечески.
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Налицо результат

20 минут назад
Работы высококвалифицированных менеджеров у руля власти.
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Елена

23 минуты назад
Как всегда нам в уши втирают. На этот случай должен быть резерв в виде RAID-массивов или защищенное облачное хранилище.
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Совершенно верно

32 минуты назад
Транспортные карты должны бесплатно ОБМЕНИВАТЬСЯ на равнозначные, но никак не приобретаться за деньги. Иначе этот беспредел станет системой. Каждые 1-2 года смена карт и... руководства...
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Да, ну!

32 минуты назад
Коммунист, а при царе за алтын в кабаке ели "от пуза"! Почему бы тебе туда не отправиться?
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однако

41 минуту назад
бред какой-то, контроллеры редко из строя выходят, диски да, и резервная система должна быть
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Профессор Преображенский

45 минут назад
Какие контроллеры? Вероятно, все проблема опять в дураках и дорогах. Предположить, что имела место дублирующая система просто не приходится. Да и зачем - любой каприз за счет потребителя!
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Липчанин

59 минут назад
Мне всё равно что там сломалось. Главное одно -облажались по полной в очередной раз.
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Замен карт должен быть бесплатен

сегодня, 12:39
Почему старые на новые будут менять за деньги? Причём "старые" были "новыми" их уже один раз меняли. Ну давайте теперь из-за непрофессионализма или из-за сознательного подхода, каждые два года будем менять эти карты и зарабатывать на этом
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Коммунист

сегодня, 12:32
А вот при советской власти такого не было! И проезд был 5, копеек.
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