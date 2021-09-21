сегодня, 11:34
Следственный комитет начал проверку по видеозаписи с дракой учащихся колледжа
Внимание обратят на действия должностных лиц, ответственных за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса.
- Информация, ставшая поводом для вмешательства следственных органов, выявлена в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей, - отметили в пресс-службе. - Сообщение подкреплено видеозаписью, на ней запечатлен конфликт учащихся колледжа, в ходе которого одной из студенток наносят побои. Из сообщения известно, что агрессия проявляется на протяжении длительного времени, в связи с чем в ходе доследственной проверки будут проверены все доводы, в том числе о действии (бездействии) должностных лиц, ответственных за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса.
Напомним, драка между учащимися второго курса Липецкого техникума общественного питания произошла вчера на перемене, её сняли на видео и выложили в соцсети. Сегодня на видео обратил внимание губернатор Игорь Артамонов. Проверку также проводит отдел полиции №5, для выяснения всех обстоятельств в техникум выехали вице-губернатор Анатолий Якутин и начальник управления Лилия Загеева. Как рассказала GOROD48 директор техникума Нина Белоусова, сегодня с утра техникуме работает полиция, на приём к директору уже вызвали родителей конфликтовавших девушек.
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