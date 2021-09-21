Происшествия

сегодня, 11:34

Следственный комитет начал проверку по видеозаписи с дракой учащихся колледжа

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#драка #избиение #техникум
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Следственный комитет начал проверку по видеозаписи с дракой учащихся колледжа

Внимание обратят на действия должностных лиц, ответственных за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, Следственным отделом по Правобережному округу Липецк организована доследственная проверка сообщения о проявлении агрессии студентами колледжа к однокурснице.

- Информация, ставшая поводом для вмешательства следственных органов, выявлена в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей, - отметили в пресс-службе. - Сообщение подкреплено видеозаписью, на ней запечатлен конфликт учащихся колледжа, в ходе которого одной из студенток наносят побои. Из сообщения известно, что агрессия проявляется на протяжении длительного времени, в связи с чем в ходе доследственной проверки будут проверены все доводы, в том числе о действии (бездействии) должностных лиц, ответственных за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса.

Напомним, драка между учащимися второго курса Липецкого техникума общественного питания произошла вчера на перемене, её сняли на видео и выложили в соцсети. Сегодня на видео обратил внимание губернатор Игорь Артамонов. Проверку также проводит отдел полиции №5, для выяснения всех обстоятельств в техникум выехали вице-губернатор Анатолий Якутин и начальник управления Лилия Загеева. Как рассказала GOROD48 директор техникума Нина Белоусова, сегодня с утра техникуме работает полиция, на приём к директору уже вызвали родителей конфликтовавших девушек.
25 2120
#драка #избиение #техникум
3

Комментарии (25)

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Татьяна

4 минуты назад
Как страшно
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...

4 минуты назад
Сейчас родители сами что высказывают в родительских чатах, состояла в чате и в школе и в доме, заблокировала оба, противно до жути, как иногда себя взрослые ведут , такие у них и дети
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Гостья

6 минут назад
Гость, а вы в курсе , что там происходило 2 года????????????????? А теперь комментируете... Что представлено на видео, это животные, а не девочки, девушки или будущие мамы...
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Перри Мейсон

13 минут назад
Теперь дважды подумаешь в столовке, прежде чем сказать, что это блюдо тебе не нравиться)))
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Фауст

13 минут назад
Не извесны причины, может там простая месть, а не буллинг.., довела их сама...., главное чтоб травм не было и трагедий, а так может и на пользу..
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Животиков

19 минут назад
жестокие отморозки вырастают от бездействия или на примере родителей.
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Не совсем уж вам верится

26 минут назад
Гость, а вы кто ? Как всегда " онасамавиновата" все вам вернётся,если вы лжете .
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Липчанка

31 минуту назад
Ну откуда берутся эти жестокие отморозки?...
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Вы

33 минуты назад
Родители и ... ,которые как шавки участвуют во всяких буллингах ,нет вам уважения среди нормальных людей ,не было и быть не может,вы творите позор,сподобились животным ,докатились,позорище.
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Гость

34 минуты назад
Девочка, что на видео бьют тоже виновата, этого не засняли и не рассказали, она сама спровоцировала это все, в течении 2-ух лет она оскорбляла и замахалась на других людей, она слишком огресивная и вместо того чем обычным детям терпеть её поведение, перевели бы её в специальное учреждение.
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