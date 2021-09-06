В службе безопасности ЧОПа «Одиссей» иначе трактуют события раннего утра прошлой пятницы: двух мужчин у караоке-бара «Белов» их сотрудники не били, причина получения потерпевшими телесных повреждений им не известна.

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В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Александр Токарев и рассказал, что ранним утром в минувшую пятницу его с товарищем Александром Тютюнником дважды избили сотрудники группы быстрого реагирования ЧОП «Одиссей».По словам Александра Токарева они с другом в пятом часу утра 3 сентября остались единственными отдыхающими в караоке-баре «Белов» на улице Октябрьской. В это время заведение закрывается, но для продления пребывания в баре, по словам Токарева, они заплатили 10 000 рублей. Но тут же по непонятным им причинам были выпровожены на улицу приехавшей по вызову сотрудников караоке-бара ГБР «Одиссей».- Мы не шумели, не ругались.На улице Александр Токарев отошел в сторону, вынул мобильный телефон и стал снимать своего товарища, которому что-то объясняли сотрудники ЧОПа.На этом видео никто не машет руками, не повышает голос, не матерится. О чем говорят четыре бойца ГБР с Александром Тютюнником не понятно, но слышна фраза кого-то из людей в униформе: «Ведите себя адекватно!»- Я смотрю, конфликта нет. Перестал снимать, выключил телефон. Понял, что домой нужно идти. Но тут сотрудники ГБР почему-то вспылили, начали нас бить. Мой друг убежал, а я упал на асфальт, закрылся руками. А меня стали пинать ногами, - говорит Александр Токарев.Мужчина рассказывает, что как только избиение закончилось, он позвонил своему тезке, чтобы тот пришел к нему. Вдвоем они пошли на автобусную остановку у площади Петра Великого и вдруг увидели там ту же черную «Ладу Гранту» с госномерами «о735му 48 регион», в которой в караоке-бар «Белов» приезжала группа быстрого реагирования.- Сотрудники ГБР увидели моего друга и в этот ему конкретно досталось. Не знаю точно, что у него со здоровьем, но он не видит на один глаз, рука у него не работала. Может, сломана, не знаю, - сказал Александр Токарев.Товарищи разъехались по домам. Там им стало плохо. Каждый вызвал себе «скорую помощь». Их развезли по больницам. Александру Токареву диагностировали перелом ребра, предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В этот же день их опросили полицейские, и друзья рассказали, что стали жертвами ГБР.В свою очередь, начальник службы безопасности ЧОП «Одиссей» Алексей Гончаров иначе трактует события раннего утра прошлой пятницы:- Вначале эти два товарища дебоширили в другом ночном клубе, «Адриано», на площади Петра Великого. Вели себя они крайне непристойно, оскорбительно по отношению к персоналу заведения. Когда их оттуда выпроводили, они пошли в караоке-бар «Белов». И то, и другое заведения охраняет наш ЧОП. Поэтому, получив сигнал о появлении в «Белове» этих двух отдыхающих, туда отправилась наша группа быстрого реагирования.Алексей Гончаров, оказывается, тоже видел то видео, которое предоставил GOROD48 Александр Токарев.- Но вам показали не все это видео. Эти товарищи стали толкать сотрудников ГБР, оскорблять их. Они первыми начали драку. Да, был небольшой конфликт. Их быстро успокоили, отправили домой, - говорит Алексей Гончаров.Второго конфликта, на автобусной остановке, как утверждает начальник службы безопасности ЧОПа «Одиссей», с участием ГБР, не было.- Мы не знаем, где они получили телесные повреждения. Они были настолько пьяны, что могли забыть, кто их избил, - говорит Алексей Гончаров.К сожалению, GOROD48 не смог найти свидетелей того, что было в «Адриано» и «Белове», хотя нам изначально и были обещаны комментарии сотрудников этих заведений. Также нам не удалось понять, в каком правоохранительном органе будут принимать процессуальное решение по заявлениям избитых липчан. В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области подтвердили факт получения объяснений от двух Александров, но сообщили, что этим делом займутся в СУ СК РФ по Липецкой области. В свою очередь, в пресс-службе регионального СКР заявили, что их ведомству эта история не известна.