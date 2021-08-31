Происшествия

52 минуты назад

Азат Казаров: «Добрые поступки нуждаются в благодарности хоть ящиком коньяка, хоть деньгами»

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#взятка
Азат Казаров: «Добрые поступки нуждаются в благодарности хоть ящиком коньяка, хоть деньгами»

Председателя липецкого «Союза армян России», которого судят за посредничество в передаче взятки, вышел на свободу после года заключения, отбытого в СИЗО.

Как уже сообщал GOROD48, в Советском районном суде Липецка судят двух мужчин, которых обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ для получения покровительства в процессе легализации мигрантов. 42-летнего уроженца Армении Артура Безояна обвиняют по п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ («дача взятки в крупном размере»). Как считает следствие, руководитель ООО «СтандартПром» Артур Безоян при посредничестве своего знакомого Азата Казарова собирался максимально облегчить легализацию 10 иностранцев в Липецкой области, за что сотруднику ФСБ, занимающегося проверкой мигрантов, были переданы 200 тысяч рублей.

На первом заседании Азат Казаров признал свою вину в полном объеме. А позже ему изменили меру пресечения: с заключения под стражу на домашний арест. А вот Артур Безоян вину в инкриминируемом преступлении не признал (ранее, 30 июня, Левобережный районный суд Липецка приговорил Артура Безояна за организацию незаконного пребывания иностранцев в России или к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 000 рублей).

Азат Казаров связался с GOROD48 и попросил опубликовать его мнение по предъявленному ему обвинению.

- Я вырос в Липецке, а мои дети вообще коренные липчане. Я люблю и этот город, и культуру страны, в корой живу, и Россию. Как председателю липецкого «Союза армян России», мне не все равно, какие армяне едут в Липецк на заработки, пытаются тут легализоваться. Мы ведь живем в страшных новых реалиях, в условиях повышенного риска экстремизма и терроризма. Поэтому как гражданин России и как председатель диаспоры приветствую надлежащий контроль над процессом миграции со стороны компетентных органов. Я не раз, в том числе и на сайте GOROD48, не раз заявлял, что принципиально против всего незаконного, осуждал некоторых представителей своего народа, которые вели себя недостойно в Липецке или в Москве. И об этой моей позиции хорошо знают в правоохранительных органах. И поэтому в просьбе моего знакомого Артура Безояна познакомить его с сотрудником ФСБ, который курирует миграцию, я не увидел ничего предосудительного, - говорит мужчина с электронным браслетом от ФСИН на ноге.

Азат Казаров, по его словам, считал, что делает доброе дело. Он понимал, что фирма Безояна, через которую тот оформлял необходимые мигрантам документы, находится под контролем силовиков. Самому Безояну хотелось бы, чтобы у него сложились нормальные отношения с куратором вопросов мигрантов от УФСБ в Липецкой области, чтобы все делалось по закону, без волокиты:

- У меня были нормальные, ровные отношения с каждой из сторон. Очевидно, что и сотрудник ФСБ нуждался в доверительных отношениях с Безояном. Я организовал им встречу в ресторане. Во всей этой истории у меня не было никакой личной материальной заинтересованности. Об этом, кстати, ничего не говорится и в материалах нашего уголовного дела. Я ничего ни у кого не просил, ничего не ожидал и никто мне ничего не предлагал. Видимо, я был удобным человеком, пользующимся доверием сторон, что и послужило тому, что они меня попросили быть посредником между ними без всякого моего к тому стремления и заинтересованности. Когда они общались в ресторане, я не принимал участия в разговоре, сознательно от этого отстраняясь. Меня не интересовал результат их договоренностей. Для меня главное, чтобы миграцией занимались люди честные и компетентные.

Как говорит Азат Казаров, его судят по делу. Ведь он передал деньги сотруднику ФСБ, что было расценено как посредничество в даче взятки. И он свою вину признает.

- Я отвечу за свой проступок. Но я хочу сказать, что расценивал передачу денег просто как жест доброй воли Безояна. Я остался человеком старой формации. Считаю до сих пор, что добрые поступки нуждаются в ответной благодарности. Поэтому не видел проблемы в том, чтобы за законную, подчеркиваю, помощь в вопросах миграции отблагодарить человека хоть ящиком коньяка, хоть его денежным эквивалентом. Ну, если закон счел, что я виновен, готов понести заслуженное наказание, - сказал Азат Казаров.
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#взятка

Комментарии (3)

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Иван

4 минуты назад
Такие люди хорошо прописываются в чиновьичьей среде.
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Интересно

34 минуты назад
Он всем дает?
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Виноводочников

36 минут назад
Если благодарность была именно ответной, а не предварительной, и оказанная помощь не выходила за рамки закона, то это благодарность, а не взятка-дело-то уже сделано. Казарова осудили зря.
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