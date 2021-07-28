Председателя липецкого «Союза армян России» судят за посредничество в передаче взятки

В Советском районном суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух мужчин, которых обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ для получения покровительства в процессе легализации мигрантов. Обвиняемых привели в зал суда под конвоем.

42-летнего уроженца Армении Артура Безояна обвиняют по п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»). Как считает следствие, Артур Безоян, бизнесмен и юрист в ООО «СтандартПром», при посредничестве знакомого — Азата Казарова, собирался подкупить офицера ФСБ. По плану Безояна, сотрудник ФСБ, используя свои связи, должен был максимально облегчить легализацию 10 иностранцев в Липецкой области. Именно эти иностранцы стали свидетелями обвинения.50-летнему уроженцу Грузии, председателю липецкого отделения общественной организации «Союз армян России», Азату Казарову вменяют посредничество при даче взятки. Как считает следствие, после разговора с Безояном Казаров встретился в кафе «Театро» с офицером ФСБ и рассказал о намерении «премировать» его за помощь в легализации мигрантов. Казаров и офицер оговорили сумму взятки в 540 000 рублей.Через 10 дней состоялась передача первой части взятки — 200 000 рублей. Деньги Казаров, по версии следствия, передал офицеру в автомобиле, припаркованном возле здания УФСБ по Липецкой области.Преступление было выявлено ФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий. Фигурантов дела отправили под стражу еще прошлым летом.На заседание пришла целая группа поддержки Безояна и Казарова. Друзья подсудимых вели с ними разговоры, улыбались и смеялись. Подсудимые интересовались у них, как дела, кто как закончил школу, передавали приветы и слали воздушные поцелуи. Складывалось впечатление, что здесь никому не светит за взяточничество до 12 лет лишения свободы.Ещё до начала рассмотрения уголовного дела судья удалила из зала всех слушателей, так как те или проходят по делу как свидетели, или являются родственниками свидетелей. Они смогут вернуться в статус слушателей только после дачи показаний.Азат Казаров попросил суда запретить фото- и видеосъемку. Другие стороны не возражали против свободной работы журналистов.Артур Безоян вину в инкриминируемом преступлении не признал. Адвокат подсудимого заявил, что дело изобилует нарушениями процессуального кодекса и потребовал исключить из уголовного дела 45 доказательств - от рапортов и файлов прослушки телефонных разговоров до досье на подсудимых и постановлений о рассекречивании информации, то есть практически все то, из чего состоит доказательная база.Суд объявил перерыв для того, что государственный обвинитель сформировала позицию к ходатайству защитника.: Азат Казаров признал свою вину в полном объеме. Следующее заседание суда с допросом свидетелей назначено на 30 июля.