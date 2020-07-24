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«Призываю всех армян и азербайджанцев оставить эмоции дома…»
Председатель армянской диаспоры в Липецкой области Азат Казаров обратился к соотечественникам и азербайджанцам с призывом к миру.
«Дорогие друзья, братья, сестры, мои соотечественники! Обращаюсь к вам как армянин, чем я горжусь, как россиянин, липчанин, как председатель Союза армян России по Липецкой области. Мы живем на территории России! Мы работаем, содержим наши семьи, наши дети ходят в школы и в спортивные кружки, где дружат с ребятами разных национальностей в мире и согласии. Мы, армяне, так же как и азербайджанцы, проживающие на территории Липецкой области и России в целом, не должны, не имеем морального и нравственного права подвергать наши народы, а особенно местное население, проблемам, которые происходят на наших исторических родинах на протяжении столетий. Призываю всех - армян и азербайджанцев, оставить свои эмоции дома, стараться помогать и быть полезными исторической Родине кто как может и кому как по силам, но во благо мира! Подумайте о наших детях, большинство которых родились в России. Они Россияне! Да, мы воспитываем в них чувство патриотизма, любовь к исторической Родине, но не варваров и маргиналов, чтобы нам всем потом было стыдно. Призываю всех не допустить на территории Липецкой области провокаций, которые имели места быть в Москве и в других городах России», - написано в обращении.
Азат Казаров имеет ввиду обострение ситуации на Кавказе вокруг Нагорного Карабаха. Эта территория остается спорной вот уже несколько веков: армяне и азербайджанцы считают Нагорный Карабах своей землей (территориально эта область принадлежит Азербайджану). В июле этого года конфликт из замороженного в который раз вступил в горячую фазу: обе его стороны обвиняют в случившемся на границах Нагорного Карабаха кровопролитии друг друга. Стычки армян с азербайджанцами происходят и в России. Так, сегодня ночью в массовой драке в Москве погиб один человек.
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