Общественные обсуждения строительства спортивного центра в Нижнем парке завершились

Все замечания обещали учесть.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка завершил общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории Нижнего парка. На общественные обсуждения поступило 13 откликов.



Напомним, под перемежевание попал участок в 91 гектар, составляющий всю площадь парка. 20 834,5 квадратных метров парка планируют отдать под размещение частного спортивного центра. В рамках межевания новые земельные участки определили для создания тематического парка, под него отвели 20,3 тысячи квадратных метров, и расширение зоопарка на почти 73 тысячи квадратных метров. Но эти планы устроили не всех.



Один из участников общественных обсуждений заметил, что в прошлом году при реконструкции Нижнего парка была благоустроена пешеходно-спортивная зона отдыха (взлетка), с обеих сторон окружённая фактически лесным массивом. При расширении зоопарка он предложил не приближать его территорию непосредственно к недавно благоустроенной зоне отдыха (взлетке), а оставить между ними полосу естественных лесных насаждений минимум 30-40 метров. Это замечание обещали направить проектировщику для проработки.



Ряд участников общественных обсуждений высказались против перспективы строительства спортивного центра. Они просят не использовать территорию зелёных насаждений, тем более рядом уже есть спортивный объект — стадион «Динамо». Его предлагают привести в порядок, в новые спортивные объекты строить в парке Молодежном или на улице Радиаторной. Кроме того, есть мнение, что 50-метровый бассейн не нужен: аналогичный объект открыт в пригороде и по данным автора замечания не пользуется спросом. Все протесты и предложения департамент принял к учету.



Выводы по результатам общественных обсуждений по проекту направят в региональное управление строительства и архитектуры для принятия окончательного решения по судьбе Нижнего парка.





