Общество

сегодня, 09:42

Общественные обсуждения строительства спортивного центра в Нижнем парке завершились

10 1265
#строительство #общественные обсуждения
1
Общественные обсуждения строительства спортивного центра в Нижнем парке завершились

Все замечания обещали учесть.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка завершил общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории Нижнего парка. На общественные обсуждения поступило 13 откликов.

Напомним, под перемежевание попал участок в 91 гектар, составляющий всю площадь парка. 20 834,5 квадратных метров парка планируют отдать под размещение частного спортивного центра. В рамках межевания новые земельные участки определили для создания тематического парка, под него отвели 20,3 тысячи квадратных метров, и расширение зоопарка на почти 73 тысячи квадратных метров. Но эти планы устроили не всех.

Один из участников общественных обсуждений заметил, что в прошлом году при реконструкции Нижнего парка была благоустроена пешеходно-спортивная зона отдыха (взлетка), с обеих сторон окружённая фактически лесным массивом. При расширении зоопарка он предложил не приближать его территорию непосредственно к недавно благоустроенной зоне отдыха (взлетке), а оставить между ними полосу естественных лесных насаждений минимум 30-40 метров. Это замечание обещали направить проектировщику для проработки.

Ряд участников общественных обсуждений высказались против перспективы строительства спортивного центра. Они просят не использовать территорию зелёных насаждений, тем более рядом уже есть спортивный объект — стадион «Динамо». Его предлагают привести в порядок, в новые спортивные объекты строить в парке Молодежном или на улице Радиаторной. Кроме того, есть мнение, что 50-метровый бассейн не нужен: аналогичный объект открыт в пригороде и по данным автора замечания не пользуется спросом. Все протесты и предложения департамент принял к учету.

Выводы по результатам общественных обсуждений по проекту направят в региональное управление строительства и архитектуры для принятия окончательного решения по судьбе Нижнего парка.


10 1265
#строительство #общественные обсуждения
1

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

777

52 минуты назад
собаковод, ваши собачки уже весь город закакали, а Вильфанд прекратил подачу дождей, чтобы смыть это дерьмо
ответить

Вован

54 минуты назад
Стройте на новых каменных районах. Там все равно ничего нет. А парк трогать не надо. Это единственное место, где можно отдохнуть от шума и городской пыли.
ответить

Кира

сегодня, 10:28
Сбербанк хочет деньги вложить в землю , в центре города
ответить

Премудрый пескарь

сегодня, 10:28
Умные липчане выступили против строительства спортивного центра в Нижнем парке! А кто же такой не очень умный предложил выделить территорию под размещение частного спортивного центра? Кого же понабрали в админисрации?
ответить

куда хуже..

сегодня, 10:18
Зачем? Рядом Прайм фитнес с бассейном. Была в парке была в шоке, старые добротные лавки убрали с эстрадой, поставили там контейнера друг на друга... Это что на фиг за конструкция, каков ее функционал? детям там теперь вообще делать нечего одни кафешки и все.. Уже притомили эти безтолковые идеи.
ответить

Ну да

сегодня, 10:14
Можно учесть, можно не учесть. А зачем тогда вообще нужны эти обсуждения, как всегда для создания видимости учёта интересов населения при планировании очередного супер-мега-проекта?
ответить

собаковод

сегодня, 10:09
Ничего строить нельзя! А то нашим собачкам некуда какать будет
ответить

гость

сегодня, 10:08
если отдадут землю частнику, парка не будет,будет территория, на которую можно будет войти только по билетам. Для жителей и так нет мест отдыха- парков очень мало, везде машины, машины, машины - людям негде отдохнуть на природе. Частник будет делать то,что даст доход! Парк у нас отнимут!!!!
ответить

***

сегодня, 10:07
Ага, учтут...но сделают по-своему, как запланировали
ответить

Администрация

сегодня, 10:01
Учтём в последнюю очередь.
ответить

Еще в рубрике

#прожиточный минимум
Липчанам установили прожиточный минимум на 2022 год

1 минуту назад

Общество
Медиков оштрафовали за формальный подход к работе
#штраф #лицензия
Медиков оштрафовали за формальный подход к работе

21 минуту назад

Общество
13 дворов Липецка освободили от самозахвата парковочных мест
#парковка
16
13 дворов Липецка освободили от самозахвата парковочных мест

сегодня, 10:10

Общество
Липецкий художник скончался после госпитализации с COVID-19
#коронавирус #утрата
5
Липецкий художник скончался после госпитализации с COVID-19

сегодня, 09:15

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
7
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Итальянский муж певицы Азизы оказался липчанином?
#Азиза Мухамедова #свадьба #шоу-бизнес
27
Итальянский муж певицы Азизы оказался липчанином?

вчера, 21:24

Общество