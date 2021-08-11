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Липецкая вечЁрка: громкие дела по ДТП, проблемы в усманском роддоме и укрепление «Металлурга»

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#вечЁрка #ДТП #роддом #«Металлург»
Липецкая вечЁрка: громкие дела по ДТП, проблемы в усманском роддоме и укрепление «Металлурга»

Сегодня, 11 августа, стало известно, что полицейские продолжают экспертизы по двум резонансным делам о ДТП ( «танцующей женщине» и  сбитой насмерть байкером липчанке), председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет следить за проверкой в усманском роддоме, где врача обвиняют в некорректном оказании медицинской помощи, и футбольный клуб «Металлург» подбирает игроков.

Участница громкого ДТП на улице Краснозаводской, в котором пострадали четыре человека, сейчас находится в статусе подозреваемой в административном правонарушении. При этом полицейские предположили, что в ходе расследования могут появиться основания для ее перехода в статус обвиняемой в уголовном преступлении. Липчанка стала известна, как «танцующая женщина», так как сразу после аварии она пританцовывала и вела себя не совсем адекватно.

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А в отношении байкера, который насмерть сбил женщину на улице Первомайской, уголовное дело уже возбуждено. На экспертизы, которые позволят квалифицировать его действия, по подсчетам полицейских, может уйти еще около месяца.

Сегодня случилось еще одно ДТП с участием мотоциклиста. На улице Студеновской мотоцикл «BMB» сначала врезался в «ВАЗ-2110», а потом в припаркованную вдоль дороги и «Тойоту Короллу». В этой аварии никто не пострадал.

На камеру видеонаблюдения попало столкновение «ВАЗа» с «Мерседесом» на улице Циолковского. 

Водители постоянно шлют в редакцию GOROD48 записи своих видеорегистраторов с нарушениям ПДД. Накануне ночью на пересечении проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов на полной скорости пронесся «ВАЗ-2115».

В регионе назревает очередной скандал. Врача усманского роддома обвиняют в некорректной оказании медицинской помощи. Об этом написал Телеграм-канал «MASH».Облздрав и следком провеяют факты изложенные телеграмм-каналом. По линии следствия курировать ее будет Александр Бастрыкин.

Новобранец Футбольной Национальной Лиги липецкий «Металлург» по ходу сезона укрепляет свой состав. Причем выбирает игроков в столичных клубах. На один сезон клуб заключил контракт с атакующим полузащитником Юрием Завезёном из «Чертаново». Так же в Липецк приезжает ещё один бывший чертановец 23-летний Дмитрий Редькович, которого липецкий клуб планирует взять в аренду у «Торпедо».

И еще новости из мира спорта. Игрок липецкого мини-футбольного клуба Агедиль Мадияров вызван в сборную Казахстана и примет участие в Чемпионате мира по мини-футболу, который пройдет с 12 сентября по 3 октября в Литве.
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#вечЁрка #ДТП #роддом #«Металлург»

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