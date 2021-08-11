Липецкая вечЁрка: громкие дела по ДТП, проблемы в усманском роддоме и укрепление «Металлурга»

Сегодня, 11 августа, стало известно, что полицейские продолжают экспертизы по двум резонансным делам о ДТП ( «танцующей женщине» и сбитой насмерть байкером липчанке ), председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет следить за проверкой в усманском роддоме, где врача обвиняют в некорректном оказании медицинской помощи, и футбольный клуб «Металлург» подбирает игроков.