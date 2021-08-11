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Липецкая вечЁрка: громкие дела по ДТП, проблемы в усманском роддоме и укрепление «Металлурга»
Сегодня, 11 августа, стало известно, что полицейские продолжают экспертизы по двум резонансным делам о ДТП ( «танцующей женщине» и сбитой насмерть байкером липчанке), председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет следить за проверкой в усманском роддоме, где врача обвиняют в некорректном оказании медицинской помощи, и футбольный клуб «Металлург» подбирает игроков.
А в отношении байкера, который насмерть сбил женщину на улице Первомайской, уголовное дело уже возбуждено. На экспертизы, которые позволят квалифицировать его действия, по подсчетам полицейских, может уйти еще около месяца.
На камеру видеонаблюдения попало столкновение «ВАЗа» с «Мерседесом» на улице Циолковского.
Водители постоянно шлют в редакцию GOROD48 записи своих видеорегистраторов с нарушениям ПДД. Накануне ночью на пересечении проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов на полной скорости пронесся «ВАЗ-2115».
В регионе назревает очередной скандал. Врача усманского роддома обвиняют в некорректной оказании медицинской помощи. Об этом написал Телеграм-канал «MASH».Облздрав и следком провеяют факты изложенные телеграмм-каналом. По линии следствия курировать ее будет Александр Бастрыкин.
Новобранец Футбольной Национальной Лиги липецкий «Металлург» по ходу сезона укрепляет свой состав. Причем выбирает игроков в столичных клубах. На один сезон клуб заключил контракт с атакующим полузащитником Юрием Завезёном из «Чертаново». Так же в Липецк приезжает ещё один бывший чертановец 23-летний Дмитрий Редькович, которого липецкий клуб планирует взять в аренду у «Торпедо».
И еще новости из мира спорта. Игрок липецкого мини-футбольного клуба Агедиль Мадияров вызван в сборную Казахстана и примет участие в Чемпионате мира по мини-футболу, который пройдет с 12 сентября по 3 октября в Литве.