Ельчанка заплатит 20 000 рублей за сбор дикорастущей конопли

«Урожай» женщина хранила в диване.

Ельчанка выслушала приговор за сбор дикорастущей конопли — по части первой статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере» женщину оштрафовали на 20 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, летом в зарослях недалеко от железнодорожного моста «Лебедянский» в Ельце женщина нашла несколько кустов конопли и собрала верхушки и листья. «Урожай» она сложила в пакет и потом хранила у себя дома в диване.А осенью она забрала коноплю из дивана и положила пакет в рюкзак, с которым её в тот же день задержали полицейские и доставили в дежурную часть Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте.