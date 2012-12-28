«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
сегодня, 17:30
Ельчанка заплатит 20 000 рублей за сбор дикорастущей конопли
«Урожай» женщина хранила в диване.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, летом в зарослях недалеко от железнодорожного моста «Лебедянский» в Ельце женщина нашла несколько кустов конопли и собрала верхушки и листья. «Урожай» она сложила в пакет и потом хранила у себя дома в диване.
А осенью она забрала коноплю из дивана и положила пакет в рюкзак, с которым её в тот же день задержали полицейские и доставили в дежурную часть Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте.
