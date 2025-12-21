Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Происшествия
Ракетная опасность миновала
Происшествия
На трассе «Дон» в столкновении трех машин погиб 62-летний водитель
Происшествия
Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
Происшествия
В Данкове автослесарь продал автомобиль клиента
Происшествия
Туда не ходят самолеты и не летают поезда, осталось только разобраться, куда
Неделя 48
Новогодний стол: чёрная икра бывает не только белужья
Общество
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Происшествия
В районе Тракторного из-за аварии экстренно отключили холодную воду
Общество
Читать все
В районе Тракторного из-за аварии экстренно отключили холодную воду
Общество
Липецкий силач изобрёл новый уникальный трюк
Спорт
Ракетная опасность миновала
Происшествия
В Данкове автослесарь продал автомобиль клиента
Происшествия
На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Происшествия
Ещё один липчанин «уничтожил» «Липецк»
Спорт
В районе Доброго утонул мужчина
Происшествия
Главный Дед Мороз Черноземья выдал диплом липецкому коллеге
Общество
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
1363
сегодня, 15:46
13

На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу

Один из самых надёжных отечественных автомобилей не доехал до места назначения.

Автомобиль «УАЗ» вызвал переполох сегодня на улице Московской в Липецке.

По словам очевидцев, машина спокойно двигалась со стороны 19-го микрорайона, как вдруг началось необъяснимое: у грузовика на ходу оторвался кардан, машина потеряла управление, выскочила через высокий бордюр на полосу встречного движения и перевернулась. Проезжая часть оказалась усыпанной битым стеклом, деталями автомобиля и кусками перевозимого груза. 

photo_2025-12-21_15-38-54 (2).jpg+2025-12-21-15.49.35.jpg

Другие участники движения с изумлением наблюдали за пируэтами чуда отечественного автопрома, но в выходной день улица не была загружена машинами, поэтому под несущийся грузовик никто не попал.

photo_2025-12-21_15-38-53.jpg+2025-12-21-15.49.35.jpg

А вот водителю «УАЗа» потребовалась медицинская помощь.
ДТП
0
11
4
0
3

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Шкраб
10 минут назад
УАЗ-452 надежный автомобиль, Техосмотр надо вовремя проходить, если владелец сам не в состоянии техническое обслуживание вовремя делать.
Ответить
Гость
26 минут назад
Нынешнее поколение автомастеров даже не знает что такое кардан, и где он расположен. Это раньше дядя Вася его с закрытыми глазами менял
Ответить
Как
31 минуту назад
будто есть альтернатива УАЗу, учитывая его проходимость и стоимость ремонта. Просто для многих, без климата и тачскрин жизни нет, а уж без А/Т, и подавно, вот и дают совет из своих недоприводных телег.
Ответить
Изя Рабинович
9 минут назад
Так то да. Но за такие деньги могли бы уж за десятилетия качество и комфорт повысить. В данной ситуации возможно водитель виноват. а возможно - именно качество деталей.
Ответить
Очевидец
35 минут назад
Нынешние водители знают только на газульку нажимать. А чтобы капот открыть или под машину заглянуть ни-ни. Сразу в сервис.
Ответить
Шурик
39 минут назад
УАЗик самосвал что-ли, или кузов на проволоке был привязан к раме вездехода?
Ответить
Мастер
35 минут назад
Не на проволоке. Там всё надёжно. На двух деревяшках и саморезах.
Ответить
пешеход
45 минут назад
Это в СССР крестовины смазывали и люфт проверяли, а сейчас водятел в смартфон пылиться, не до проверок.
Ответить
ттт
47 минут назад
а груз похоже новогодние гирлянды
Ответить
Водитель
51 минуту назад
С конскими пошлинами и утилем скоро совсем забудем о нормальных автомобилях.
Ответить
Ксения
51 минуту назад
Можем а зачем.
Ответить
ТомСойер
59 минут назад
Хорошо хоть не на смерть, один на ровной дороге
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить