сегодня, 15:46
На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Один из самых надёжных отечественных автомобилей не доехал до места назначения.
По словам очевидцев, машина спокойно двигалась со стороны 19-го микрорайона, как вдруг началось необъяснимое: у грузовика на ходу оторвался кардан, машина потеряла управление, выскочила через высокий бордюр на полосу встречного движения и перевернулась. Проезжая часть оказалась усыпанной битым стеклом, деталями автомобиля и кусками перевозимого груза.
Другие участники движения с изумлением наблюдали за пируэтами чуда отечественного автопрома, но в выходной день улица не была загружена машинами, поэтому под несущийся грузовик никто не попал.
А вот водителю «УАЗа» потребовалась медицинская помощь.
