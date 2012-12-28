Все новости
Общество
284
сегодня, 17:24
2

В районах Дачного, Матырского, Новой Жизни и станции Казинка отключат холодную воду

23 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители Дачного, Матырского, Новой Жизни, станции Казинка, 22 микрорайона, части Карьера. 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 19, 26, 29, 31 по улице Светлова, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 2а, 4, 4а, 4/2, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37 по улице Писарева, №№ 23б, 111, 111а, 113 по улице Асфальтной, № 16 в переулке Виноградном, № 5а по улице Уральской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 13а, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в по улице Физкультурной, №№ 1, вл.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной, № 13 по улице Таежной, №№ 33а, 35 по улице Ладыгина, № 2а по улице Железногорской, № 101 по улице Привокзальной, №№ 2, 4, 6 по улице Берзина, №№ 17, 17/1, 18/2 по улице Вермишева, №№ 20, 22, 24, 26 по улице Меркулова, № 1 по бульвару Есенина, №№ 11, 12, 14, 16, 18, 23а по улице Юношеской, №№ 15, 17 по улице Детской, № 5 по улице Ударников. 

В этот же период холодную воду отключат в частном секторе улиц Юношеской, Нектарной, Черешневой, Лозовой, Ивовой, Ореховой, Грушевой, Радужной, Малиновой, Ромашковой, Барабанщикова, Бахаева, Ануфриева, Папанина, Надежды, Моршанской, Физкультурной, Саратовской, Российской, Солнечной, Энергостроителей, Уральской, Сельскохозяйственной, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Писарева, Постышева, Дачной, Железнодорожной, Комсомольской, Артема, Тихой, Центральной, Шаумяна, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Асфальтной, Липецкой, Фабричной, Кибальчича, Морской, Ладыгина, Таёжной, Пензенской, Владимирской, Фруктовой, Калужской, Кавказской, Мурманской, Железногорской, Дополнительной, Привокзальной, Фиалковой, Васильковой, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового. 
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Центральная, 21, улица Энергостроителей, 8, улица Юношеская, 12, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

23 декабря плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 63 по улице Стаханова, № 13 по улице Свиридова, №№ 1, 3, 4, 6, 7, 12, 18 по улице Шерстобитова, №№ 1, 2, 11 по улице Прудной, № 17 по Осеннему проезду. Также обесточат 7-й и 29-й микрорайоны, улицы Белана, Фурманова, Одесскую, Станционную, садоводчества «Липецкстрой», «Металлург-1», «Ферросплавщик». 
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Прюлестная новость.
20 минут назад
Еще им свет и интернет отключите чтоб гадости всякие непесали и кредиты мошенникам небрали.
Ответить
Захарова
31 минуту назад
в общем полгорода . А на 31 и 1 января нельзя сразу "плановые" работы опубликовать?
Ответить
