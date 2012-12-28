«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
В районах Дачного, Матырского, Новой Жизни и станции Казинка отключат холодную воду
23 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители Дачного, Матырского, Новой Жизни, станции Казинка, 22 микрорайона, части Карьера.
В этот же период холодную воду отключат в частном секторе улиц Юношеской, Нектарной, Черешневой, Лозовой, Ивовой, Ореховой, Грушевой, Радужной, Малиновой, Ромашковой, Барабанщикова, Бахаева, Ануфриева, Папанина, Надежды, Моршанской, Физкультурной, Саратовской, Российской, Солнечной, Энергостроителей, Уральской, Сельскохозяйственной, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Писарева, Постышева, Дачной, Железнодорожной, Комсомольской, Артема, Тихой, Центральной, Шаумяна, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Асфальтной, Липецкой, Фабричной, Кибальчича, Морской, Ладыгина, Таёжной, Пензенской, Владимирской, Фруктовой, Калужской, Кавказской, Мурманской, Железногорской, Дополнительной, Привокзальной, Фиалковой, Васильковой, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового.
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Центральная, 21, улица Энергостроителей, 8, улица Юношеская, 12, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
23 декабря плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 63 по улице Стаханова, № 13 по улице Свиридова, №№ 1, 3, 4, 6, 7, 12, 18 по улице Шерстобитова, №№ 1, 2, 11 по улице Прудной, № 17 по Осеннему проезду. Также обесточат 7-й и 29-й микрорайоны, улицы Белана, Фурманова, Одесскую, Станционную, садоводчества «Липецкстрой», «Металлург-1», «Ферросплавщик».
