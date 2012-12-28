«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
сегодня, 17:22
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
После столкновения броневик снес дорожное ограждение и въехал на тротуар.
По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.
