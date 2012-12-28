«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке

После столкновения броневик снес дорожное ограждение и въехал на тротуар.





Серьезная авария произошла вечером 22 декабря в Липецке на перекрёстке улиц Неделина и Торговой: столкнулись «БМВ» и инкассаторский броневик. При этом инкассаторская машина протаранила дорожное ограждение и выехала на тротуар.По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.