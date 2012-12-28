«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Общество
375
сегодня, 20:57
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Такие сообщения министерство обнаружило в соцсетях.
Напомним летом из бюджета Липецка были выделены 10 миллионов рублей для выплаты компенсаций горожанам, чьё имущество пострадало в результате атак беспилотников.
Финансовая поддержка распространяется на повреждения конструктивных элементов жилых зданий, без учёта внутренней отделки, мебели и техники. Также компенсируется ущерб, причинённый транспортным средствам.
Размер выплат для автовладельцев зависит от степени повреждения машине. При частичном уроне можно рассчитывать на сумму до 100 тысяч рублей. Если автомобиль признан полностью утраченным, максимальная компенсация составит 600 тысяч рублей.
Согласно постановлению губернатора Липецкой области от 14 августа 2024 года, гражданам, чьи дома получили повреждения при атаках беспилотников, помимо компенсации за повреждения строений выплачиваются 50 тысяч рублей.
«Под действие меры поддержки попадают граждане, по месту жительства которых повреждены жилые помещения и признанные жилыми садовые дома, а также гаражи и хозяйственные постройки — сараи, бани, навесы, теплицы. Выплаты будут предоставлены всем гражданам, постоянно или временно прописанным в пострадавших домовладениях. При этом, речь идет не о компенсации ремонта повреждённых строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая», — сообщал губернатор Игорь Артамонов.
1
0
0
0
3
Комментарии