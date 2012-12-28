Все новости
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Происшествия
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась более пяти миллионов
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем
Общество
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
Липецкая область оказалась на 21 месте в итоговом рейтинге регионов за 2025 год
Общество
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Происшествия
Под Ельцом — массовая авария
Происшествия
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
Ельчанка заплатит 20 000 рублей за сбор дикорастущей конопли
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
В районах Дачного, Матырского, Новой Жизни и станции Казинка отключат холодную воду
Общество
Неудачная шутка со страйкбольным пистолетом обернулась двумя годами колонии
Происшествия
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Общество
Липецкая вечЁрка: утонувший велосипедист, оптимизация больницы и пропавшие деньги на питание школьников
Общество
Общество
375
сегодня, 20:57

В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье

Такие сообщения министерство обнаружило в соцсетях.

«В социальных сетях распространяется текст о том, что с начала 2026 года прекращаются выплаты за разрушенное жильё со ссылкой на министерство социальной политики. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении Министерства социальной политики Липецкой области.

Напомним летом из бюджета Липецка  были выделены 10 миллионов рублей для выплаты компенсаций горожанам, чьё имущество пострадало в результате атак беспилотников.

Финансовая поддержка распространяется на повреждения конструктивных элементов жилых зданий, без учёта внутренней отделки, мебели и техники. Также компенсируется ущерб, причинённый транспортным средствам.

Размер выплат для автовладельцев зависит от степени повреждения машине. При частичном уроне можно рассчитывать на сумму до 100 тысяч рублей. Если автомобиль признан полностью утраченным, максимальная компенсация составит 600 тысяч рублей.

Согласно постановлению губернатора Липецкой области от 14 августа 2024 года, гражданам, чьи дома получили повреждения при атаках беспилотников, помимо компенсации за повреждения строений выплачиваются 50 тысяч рублей.

«Под действие меры поддержки попадают граждане, по месту жительства которых повреждены жилые помещения и признанные жилыми садовые дома, а также гаражи и хозяйственные постройки — сараи, бани, навесы, теплицы. Выплаты будут предоставлены всем гражданам, постоянно или временно прописанным в пострадавших домовладениях. При этом, речь идет не о компенсации ремонта повреждённых строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая», —  сообщал губернатор Игорь Артамонов.
выплаты
БПЛА
разрушения
