Происшествия
сегодня, 16:45
На задавившего женщину байкера завели уголовное дело
Под колёсами 27-летнего мотоциклиста погибла 42-летняя женщина.
В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, который вне пешеходного перехода сбил на мотоцикле «Хонда» 42-летнюю женщину. Он полученных травм она скончалась в машине «Скорой помощи».
«В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сопряженное с оставлением места происшествия. Максимальная санкция данной статьи – до 12 лет лишения свободы. 4 августа в отношении водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело, ведётся следствие», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Напомним, авария произошла поздно вечером 29 июля возле площади Петра. Момент аварии, а также мгновения до и после неё, попали на записи камер наблюдения. Из записей понятно, что мотоциклист двигался во главе колонны байкеров, которая мчалась вниз по улице Первомайской. Сбивший женщину мотоциклист и почти все его спутники не остановились после наезда, притормозил только последний из байкеров. Виновник аварии уехал в Левобережный район: камера наблюдения сняла его на площади Франценюка.
Ранее на мотоциклиста составили протоколы по двум административным правонарушениям - нарушение правил регистрации транспорта и езда без страховки. На момент аварии липчанин был трезв. Найти его помогли сведения очевидцев аварии.
«В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сопряженное с оставлением места происшествия. Максимальная санкция данной статьи – до 12 лет лишения свободы. 4 августа в отношении водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело, ведётся следствие», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Напомним, авария произошла поздно вечером 29 июля возле площади Петра. Момент аварии, а также мгновения до и после неё, попали на записи камер наблюдения. Из записей понятно, что мотоциклист двигался во главе колонны байкеров, которая мчалась вниз по улице Первомайской. Сбивший женщину мотоциклист и почти все его спутники не остановились после наезда, притормозил только последний из байкеров. Виновник аварии уехал в Левобережный район: камера наблюдения сняла его на площади Франценюка.
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Ранее на мотоциклиста составили протоколы по двум административным правонарушениям - нарушение правил регистрации транспорта и езда без страховки. На момент аварии липчанин был трезв. Найти его помогли сведения очевидцев аварии.
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