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На задавившего женщину байкера завели уголовное дело

8 843
#авария #ДТП
3
На задавившего женщину байкера завели уголовное дело

Под колёсами 27-летнего мотоциклиста погибла 42-летняя женщина.

В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, который вне пешеходного перехода сбил на мотоцикле «Хонда» 42-летнюю женщину. Он полученных травм она скончалась в машине «Скорой помощи». 

«В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сопряженное с оставлением места происшествия. Максимальная санкция данной статьи – до 12 лет лишения свободы. 4 августа в отношении водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело, ведётся следствие», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Напомним, авария произошла поздно вечером 29 июля возле площади Петра. Момент аварии, а также мгновения до и после неё, попали на записи камер наблюдения. Из записей понятно, что мотоциклист двигался во главе колонны байкеров, которая мчалась вниз по улице Первомайской. Сбивший женщину мотоциклист и почти все его спутники не остановились после наезда, притормозил только последний из байкеров. Виновник аварии уехал в Левобережный район: камера наблюдения сняла его на площади Франценюка.

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Ранее на мотоциклиста составили протоколы по двум административным правонарушениям - нарушение правил регистрации транспорта и езда без страховки. На момент аварии липчанин был трезв. Найти его помогли сведения очевидцев аварии.

8 843
#авария #ДТП
3

Комментарии (8)

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Мизантроп

8 минут назад
Когда, знать такие девки! Головой думать надо.
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345

15 минут назад
Татьяна, я не оправдываю ни в коей мере байкеров. Но скажите зачем переходить дорогу вне пешеходного перехода? Но почему мы не думаем о наших детях в этот момент. А байкера именно за то, что уехал посадить нужно.
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Когда

22 минуты назад
За сселковских возметеся.Возле школы 35 заезды устраивают,по ночам возле поликлиники кальяны с водкой и вином.Девок жалко молодые,идут на дно.
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-

41 минуту назад
Условно дадут, если не сможет доказать, что не было возможности среагировать.
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Аленка

46 минут назад
Значит, было превышение, раз такая статья?
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Ляля

52 минуты назад
Ну, наконец-то, посадят этого ездуна! Надоел он уже со своими покатушками ночными!!
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Мамкины

56 минут назад
хренбайкеры
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Татьяна

57 минут назад
У неё двое детей осталось, маленьких, а эти беспредельщики все летают!
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