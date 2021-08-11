Происшествия
сегодня, 11:18
По двум резонансным ДТП в Липецке назначены экспертизы
Ряд исследований проводится в рамках расследований аварий на площади Петра Великого и на улице Краснозаводской.
Липецкие полицейские продолжают расследование обстоятельств двух резонансных ДТП, произошедших в городе в последние три недели.
Вечером 21 июля на улице Краснозаводской столкнулись автомобили «BMW» и «Suzuki».«BMW» под управлением женщины вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с «Suzuki», от удара эту машину выбросило на обочину и далее на трамвайные пути. В аварии пострадали четыре человека, в том числе 8-летний мальчик. Резонанс аварии придало видео с места происшествия. На нем женщина, водитель «BMW», в состоянии, похожем на алкогольное опьянение, пританцовывает, похоже, ничуть не переживая о случившемся.
После аварии она отказалась от освидетельствования на наркотики и алкоголь. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.
- По этому делу предстоит изучить большой объем сведений, проверить их. Пока водитель «BMW» находится в статусе подозреваемой в административном правонарушении, но в ходе расследования могут появиться основания для ее перехода в статус обвиняемой по уголовному преступлению, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Развитие ситуации зависит, в том числе, и от состояния здоровья потерпевших.
Вечером 29 июля 27-летний водитель мотоцикла «Хонда» сбил на улице Первомайской возле площади Петра Великого 42-летнюю женщину. От полученных травм женщина умерла в машине скорой помощи. Мотоциклист скрылся с места аварии, его оперативно разыскали полицейские.
- В отношении водителя уже возбуждено уголовное дело. Здесь также назначен ряд экспертиз, срок проведения которых может составлять около месяца. Исходя из выводов экспертов, будет решен вопрос о предъявлении мужчине обвинения, - сообщили в полиции.
Вечером 21 июля на улице Краснозаводской столкнулись автомобили «BMW» и «Suzuki».«BMW» под управлением женщины вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с «Suzuki», от удара эту машину выбросило на обочину и далее на трамвайные пути. В аварии пострадали четыре человека, в том числе 8-летний мальчик. Резонанс аварии придало видео с места происшествия. На нем женщина, водитель «BMW», в состоянии, похожем на алкогольное опьянение, пританцовывает, похоже, ничуть не переживая о случившемся.
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После аварии она отказалась от освидетельствования на наркотики и алкоголь. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.
- По этому делу предстоит изучить большой объем сведений, проверить их. Пока водитель «BMW» находится в статусе подозреваемой в административном правонарушении, но в ходе расследования могут появиться основания для ее перехода в статус обвиняемой по уголовному преступлению, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Развитие ситуации зависит, в том числе, и от состояния здоровья потерпевших.
Вечером 29 июля 27-летний водитель мотоцикла «Хонда» сбил на улице Первомайской возле площади Петра Великого 42-летнюю женщину. От полученных травм женщина умерла в машине скорой помощи. Мотоциклист скрылся с места аварии, его оперативно разыскали полицейские.
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- В отношении водителя уже возбуждено уголовное дело. Здесь также назначен ряд экспертиз, срок проведения которых может составлять около месяца. Исходя из выводов экспертов, будет решен вопрос о предъявлении мужчине обвинения, - сообщили в полиции.
гость
МАКАРЕНКО
Ч
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Берлускони
Правда