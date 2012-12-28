Все новости
Происшествия
1261
сегодня, 10:08
5

Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре

Лимит на количество сим-карт, предупреждение наследников о долгах, взыскание неуплаченных налогов без суда. GOROD48 представляет обзор законов ноября.

Мобильную связь будут отключать за превышение лимита сим-карт

С 1 ноября ужесточается контроль над сим-картами — мобильную связь могут отключить если у на имя абонента зарегистрированы более 20 сим-карт. Ограничение на число симок касается как физических лиц, так и компаний или ИП. Если окажется, что сим-карт больше, то оператор должен отказать в обслуживании по всем номерам. Абонентам нужно самим определиться, какие из сим-карт лишние, и вовремя их заблокировать. Также операторам запрещено обслуживать номера, если не подтверждены данные владельца. Меры направлены на борьбу с анонимными номерами и телефонным мошенничеством. Найти информацию о количестве оформленных номеров можно через портал «Госуслуги». С 1 апреля там доступен сервис «Сим-карты», где можно посмотреть, сколько абонентских номеров зарегистрировано на человека. Если появились незнакомые номера, или их число больше 20-ти, нужно отказаться от лишних. 

Меняется порядок взыскания долгов по налогам

С 1 ноября вступает в силу новый порядок учета и погашения долгов по налогам для граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Налоги, сборы, штрафы, страховые взносы, пени и проценты смогут взыскать с них во внесудебном порядке: если гражданин согласен с суммой, налог будет списан напрямую с единого налогового счета без обращения в суд. Решение о взыскании будет направляться через личный кабинет на портале «Госуслуги» или по почте заказным письмом. Если должник не отреагирует, то в течение полугода налоговая служба сможет принять решение о взыскании во внесудебном порядке. При несогласии с суммой долга гражданин сможет подать заявление о перерасчете или жалобу — тогда спор будет решаться в суде. Сейчас процедура внесудебного взыскания действует для компаний и индивидуальных предпринимателей. 

Наследники смогут узнать о долгах умершего до вступления в наследство

Нотариусы начнут информировать наследников о непогашенных кредитах наследодателя — эта норма вступают в силу 24 ноября. Проверять наличие долгов у умершего нотариусы смогут в Бюро кредитных историй. Запрос будет формироваться и направляться через ЕИС нотариата в форме электронного документа. Направить запросы о долгах наследодателя и информировать наследников о возможных задолженностях необходимо в течение трех рабочих дней с момента открытия наследственного дела. Это поможет претендентам решить: стоит ли принимать наследство, если вместе с квартирой переходят и кредиты, и задолженности по ЖКХ, которые иногда превышают стоимость имущества. 


законы
Сначала новые
Мошенникам
42 минуты назад
нужно как можно больше телефонов ,обычному обывателю ,один ,два ,три телефона !
Ответить
Антон
сегодня, 11:35
20 симок-20 телефонов, задолбишся заряжать.
Ответить
Зиптон.
сегодня, 11:51
Может быть, всего 5 телефонов. Вот, у меня, телефон, на 4 симки. Не работают одновременно, конечно. Но резервно, если бабло кончилось на одной, всегда можно переключиться, на следующую.
Ответить
Роман Юдин
сегодня, 10:32
20 симок на одного? Жесть, неужели у кого-то больше?
Ответить
Баба Нюра
сегодня, 10:24
а как же теперь мужики любовницам звонить будут, одинокие женщины останутся без внимания, вы о них подумали?
Ответить
