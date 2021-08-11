Следственный комитет России взял на контроль проверку в усманском роддоме

Одна из мам и воспитатель коррекционной школы считают, что причинами проблем детей со здоровьем стали тяжёлые роды и некорректное оказание акушерско-гинекологической помощи.

Напомним, мама и бабушка одного из детей и воспитатель специальной школы-интерната города Усмани говорят о том, что в последнее время в Усмани стало больше детей с родовыми травмами и нарушениями речевого развития, и роды таких детей якобы попринимал один и тот же врач акушер-гинеколог. Герои ролика поставили под сомнение качество оказания акушерско-гинекологической помощи женщинам в родильном отделении Усманской ЦРБ.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение липецким следователям разобраться в ситуации, поставив на контроль результаты доследственной проверки.





Управление здравоохранения Липецкой области также разбирается в скандале вокруг роддома в Усмани. Уже известно, что жалоба на некорректное оказание помощи в родах со стороны врача от матери ребёнка, родившегося в 2020 году, поступила в только в июне 2021 года. Ребёнку сейчас 1 год и 1 месяц. Обращением мамы комплексно занимаются специалисты лицензионного отдела, главный внештатный акушер-гинеколог и Усманская ЦРБ.







Жалоба поступила на врача, имеющего стаж работы 37 лет и высшую квалификационную категорию. Все 37 лет акушер работал в Усмани — в женской консультации и в родильном отделении.







Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание посредством видео-конференц-связи, в котором приняли участие первый заместитель и заместители председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов.