Происшествия

сегодня, 20:57

Автомобиль «BMW» вылетел на встречку и вытолкнул другую машину на трамвайные пути

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#ДТП #БМВ
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В ДТП пострадали три человека, в том числе 11-летний ребенок.

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Сегодня вечером в Липецке на улице Краснозаводской столкнулись автомобили «BMW» и «Suzuki».

Судя по записи видеорегистратора одного из участников движения, «BMW» вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение  с  «Suzuki», от удара эту машину выбросило на обочину и далее на трамвайные пути.

Как сообщают очевидцы ДТП, виновница аварии - женщина-водитель «BMW» находилась в состоянии, похожем на алкогольное опьянение. 

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- В результате ДТП пострадали три человека находившиеся в автомобиле «Suzuki», в том числе одиннадцатилетний ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
38 4049
#ДТП #БМВ
14

Комментарии (38)

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Алоизий

2 минуты назад
На лицо все признаки сердечного приступа. Предлагаю называть эту болезнь "болезнь Королёва".
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Это преступление

3 минуты назад
И оно должно быть наказано .
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хм

12 минут назад
У этой яги куча штрафов за превышение скорости, за неправильную парковку. Теперь пьяная авария. Отмазывая это г*но, власть толкает народ на самосуд.
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Билли Кид

15 минут назад
Судя по развязаному поведению, мадам из АппАзиции. Ну, типа "запрекраснуроссиюбудущего")
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Правда

15 минут назад
Прям с ноги втащить по морде
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Житель

17 минут назад
Охренеть! Она ещё и пляшет.
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Дерзкий

18 минут назад
Дорогие друзья все видили видео я не буду не че говорить скажу одно что ей не че не будит.в этом случае разбитая БМВ
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мама, дорогая

19 минут назад
Страшная, как баба яга! Может быть это дочь Олеговна ?!
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Эксперт

19 минут назад
Отобрать у этой дуры права навсегда она это заслужила.
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Кузькин отец

21 минуту назад
Эд, всё правильно! И маленькое уточнение: пустые бошки.
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