Автомобиль «BMW» вылетел на встречку и вытолкнул другую машину на трамвайные пути

В ДТП пострадали три человека, в том числе 11-летний ребенок.

Сегодня вечером в Липецке на улице Краснозаводской столкнулись автомобили «BMW» и «Suzuki».Судя по записи видеорегистратора одного из участников движения, «BMW» вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с «Suzuki», от удара эту машину выбросило на обочину и далее на трамвайные пути.Как сообщают очевидцы ДТП, виновница аварии - женщина-водитель «BMW» находилась в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.- В результате ДТП пострадали три человека находившиеся в автомобиле «Suzuki», в том числе одиннадцатилетний ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.