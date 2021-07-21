Происшествия
сегодня, 20:57
Автомобиль «BMW» вылетел на встречку и вытолкнул другую машину на трамвайные пути
В ДТП пострадали три человека, в том числе 11-летний ребенок.
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Сегодня вечером в Липецке на улице Краснозаводской столкнулись автомобили «BMW» и «Suzuki».
Судя по записи видеорегистратора одного из участников движения, «BMW» вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с «Suzuki», от удара эту машину выбросило на обочину и далее на трамвайные пути.
Как сообщают очевидцы ДТП, виновница аварии - женщина-водитель «BMW» находилась в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.
- В результате ДТП пострадали три человека находившиеся в автомобиле «Suzuki», в том числе одиннадцатилетний ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Судя по записи видеорегистратора одного из участников движения, «BMW» вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с «Suzuki», от удара эту машину выбросило на обочину и далее на трамвайные пути.
Как сообщают очевидцы ДТП, виновница аварии - женщина-водитель «BMW» находилась в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.
- В результате ДТП пострадали три человека находившиеся в автомобиле «Suzuki», в том числе одиннадцатилетний ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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