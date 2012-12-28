Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Происшествия
1639
сегодня, 11:21
3
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Причины смерти 45-летнего мужчины устанавливают судебные медики.
Внешних признаков насильственной смерти на теле криминалисты не обнаружили. Обстоятельства гибели мужчины выясняет Следком.
Напомним, вчера в реке Воронеж у села Доброе обнаружили тело 36-летнего местного жителя, а счет зимним происшествиям на воде был открыт 18 декабря, когда в реке Пловутка на территории Добринского округа утонул 80-летний рыбак.
2
2
1
2
1
Комментарии (3)