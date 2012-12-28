Все новости
Происшествия
1639
сегодня, 11:21
3

В пруду нашли утонувшего велосипедиста

Причины смерти 45-летнего мужчины устанавливают судебные медики.

20 декабря в пруду деревни Савинки Лебедянского района нашли утонувшего 45-летнего местного жителя. Там же, подо льдом, нашли и его велосипед.

Внешних признаков насильственной смерти на теле криминалисты не обнаружили. Обстоятельства гибели мужчины выясняет Следком.

Напомним, вчера в реке Воронеж у села Доброе обнаружили тело 36-летнего местного жителя, а счет зимним происшествиям на воде был открыт 18 декабря, когда в реке Пловутка на территории Добринского округа утонул 80-летний рыбак.
происшествие на воде
2
2
1
2
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ГОСТ53
14 минут назад
Вот бесстрашные, Прости Господи!
Ответить
Бабка Прасковья
21 минуту назад
Непреодолимая жажда рыбы сгубила!
Ответить
Очевидец
31 минуту назад
Опасно ещё на лёд выходить, тем более выезжать!
Ответить
