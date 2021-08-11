Опасная езда попала на запись видеорегистратора

Один из автомобилистов поделился записью, сделанной на проспекте Победы.

На ролике видно, как автомобиль «ВАЗ 2115» на полной скорости на красный сигнал светофора проносится через перекрёсток, прежде всего, создавая опасность для уже начавших переходить дорогу пешеходов.





Напомним, по статье 12.12 КоАП РФ проезд на запрещающий сигнал светофора влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей, а в случае повторного правонарушения наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.



В редакцию GOROD48 продолжают присылать видео опасных манёвров автомобилистов. На этот раз с нами поделились видео, которое записал накануне, 10 августа в 22:09 видеорегистратор в Липецке на пересечении проспекта Победы и улицы Юных натуралистов.