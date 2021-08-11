Происшествия

сегодня, 08:00

Опасная езда попала на запись видеорегистратора

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#ПДД

Один из автомобилистов поделился записью, сделанной на проспекте Победы.

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В редакцию GOROD48 продолжают присылать видео опасных манёвров автомобилистов. На этот раз с нами поделились видео, которое записал накануне, 10 августа в 22:09 видеорегистратор в Липецке на пересечении проспекта Победы и улицы Юных натуралистов.

На ролике видно, как автомобиль «ВАЗ 2115» на полной скорости на красный сигнал светофора проносится через перекрёсток, прежде всего, создавая опасность для уже начавших переходить дорогу пешеходов.

Напомним, по статье 12.12 КоАП РФ проезд на запрещающий сигнал светофора  влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей, а в случае повторного правонарушения наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

4 1486
#ПДД

Комментарии (4)

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нквд

12 минут назад
Пора УК менять и административный кодекс
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Гость.

25 минут назад
Что у нас камера установлены по городу фиксируют? Если все видео с нарушениями присылают простые автомобелисты. В ночное время нет не какого контроля по всему городу с этими годами и рёвом. Если администрацию не может или не хочет спросить с ГИБДД тогда надо жалобы направлять на администрацию, ведь они у нас являются гранатами и заказчиками этих дорог и порядка в городе. Все пишут на не прекрошающии рёвы и бешеных скоростях в ночное время а они бездействуют или не замечают этого.
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48

32 минуты назад
Арсен, у этого гонщега голова для того чтобы есть или брать.
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Арсен

42 минуты назад
обосралсинаверное
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