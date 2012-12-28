«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
сегодня, 17:26
Неудачная шутка со страйкбольным пистолетом обернулась двумя годами колонии
Мужчина напал на продавца павильона турецкого фаст-фуда и отправился в колонию на два года.
Об этой истории GOROD48 рассказывал, но предыдущий приговор ельчанину отменили и дело было направлено на новое рассмотрение в тот же Елецкий городской суд, но в новом составе. Но результат и после нового рассмотрения остался прежним.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае 2024 года нетрезвый мужчина подошел к павильону сети магазинов быстрого питания «VIP Донер-Кебаб» и напал на продавца, держа в руке страйкбольный пистолет Galaxy G.29.
Пистолет он через окно направил на продавца и потребовал передать ему выручку.
Продавец нажал на кнопку тревожной сигнализации и вызвал ГБР частного охранного предприятия.
Несостоявшегося грабителя задержали, полицейским он добровольно выдал нож и игрушечный пистолет, сообщив, что грабить павильон не хотел, а просто пошутил. Эту шутку следствие расценило как разбой.
