Липецкая область оказалась на 21 месте в итоговом рейтинге регионов за 2025 год

21 место заняла Липецкая область в рейтинге регионов, подготовленном РИА Новости по итогам 2025 года. По сравнению с прошлым годом она поднялась на три позиции – годом ранее наш регион находился на 24 месте.Итоговая оценка — это комплексная оценка позиции того или иного региона, которая складывается из позиций в других ключевых рейтингах, рассчитанных РИА Новости в 2025 году. Для определения среднего итогового балла агрегировались баллы регионов в рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, приверженности ЗОЖ.Рейтинговый балл Липецкой области по итогам 2025 года составил 61,84 — годом ранее он был 57,89.Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На последних местах Еврейская автономная область, Тыва и Ингушетия.