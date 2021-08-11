«Металлург» пригласил экс-капитана «Чертаново», а сегодня ждёт сильного защитника из «Торпедо»

На усиление состава у липчан есть ещё почти месяц.



Новобранец Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) липецкий «Металлург» по ходу сезона укрепляет свой состав.



Липчане заключили контракт сроком на один сезон с атакующим полузащитником Юрием Завезёном из столичного «Чертаново».



25-летний футболист является воспитанником знаменитой Академии «Чертаново». Затем он перешёл в систему краснодарской «Кубани», а оттуда в сезоне 2018/19 – в волгоградский «Ротор». Летом 2019 года вернулся в «Чертаново» уже во взрослую команду, выступал за неё в ФНЛ два года.



Завезён провёл 70 матчей в молодёжном первенстве РПЛ, забил 13 голов, а также 114 матчей в ФНЛ, в которых отличился 8 раз и сделал 9 голевых передач.



Как выяснил GOROD48, Завезён стал альтернативой Артёму Федчуку – одного из самых известных воспитанников собирались вернуть в «Металлург».



Летом Федчук подписал контракт с песчанокопской «Чайкой», по после того, как эту команду перевели во вторую лигу за участие в договорных матчах, решил покинуть клуб из Ростовской области. Однако «Чайка» потребовала за Федчука компенсацию в 5 миллионов рублей, «Металлург» такую сумму платить не готов, Артём до сих пор без клуба.



Так же по нашей информации сегодня в Липецк приезжает ещё один бывший чертановец 23-летний Дмитрий Редкович, которого «Металлург» планирует взять в аренду у столичного «Торпедо». Лидирующие а ФНЛ автозаводцы согласны отдать на сезон перспективного футболиста т.к. из-за высокой конкуренции в команде он не всегда проходит в состав. Тем более, что недавно «Торпедо» укрепилось бывший футболистом «Металлурга» Олегом Кожемякиным, минувший сезон отыгравшем в Премьер-Лиге за «Ротор».



Редкович играет на позиции центрального защитника – проблемной в «Металлурге». Ведь после 5-ти туров наша команда имеет худший показатель в ФНЕЛ по пропущенным мячам – 14 голов. В турнирной таблице «сталевары» идут на 15-м место среди 20-ти команд.



Как уточнил генеральный директор «Металлурга» Александр Зюзин, заявочная компания в этом сезоне продлится до 7 сентября – у «краснор-чёрных» есть почти месяц, чтобы закрыть проблемные позиции.



